Huber świetną formę podtrzymuje także w rozgrywkach ligowych . Od początku sezonu zagrał w 14 meczach, zdobywając w nich 172 punkty , w tym aż 65 blokiem, co czyni go najlepiej blokującym zawodnikiem PlusLigi. Środkowy Jastrzębskiego Węgla też regularnie trafia do drużyny kolejki i sięgnął już po kilka statuetek dla MVP spotkania, w tym po sobotnim meczu z ZAKSĄ, który podopieczni Marcelo Mendeza wygrali 3:1.

Siatkarski mistrz Europy zdobył 17 punktów i był drugim, obok Jeana Patry'ego, najskuteczniejszym zawodnikiem obrońców tytułu. Środkowy zaliczył pięć punktowych bloków i po raz kolejny był pewnym punktem swojego zespołu, dlatego nie dziwi fakt, że to właśnie on otrzymał nagrodę dla MVP. Więcej dyskusji zapewne wzbudzi jednak to, co siatkarz powiedział po zakończeniu spotkania.