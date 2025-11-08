Nokautujący cios w siatkarskim hicie. Gigant wstał z kolan, rywale z problemami

Mecze ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle z JSW Jastrzębskim Węglem na początku tej dekady rozstrzygały o mistrzostwie Polski, ale również triumfie w Lidze Mistrzów. Do sobotniego spotkania oba zespoły przystąpiły jednak nieco pokiereszowane.

ZAKSA na początku sezonu mierzyła się z mocnymi rywalami, ale trzech porażek i jedenastego miejsca w tabeli PlusLigi chyba nikt w Kędzierzynie-Koźlu nie zakładał. Jastrzębianie dwa pierwsze mecze wygrali, tyle że potem zostali rozbici przez PGE Projekt Warszawa, a w środę przegrali batalię o AL-KO Superpuchar Polski z Bogdanką LUK Lublin.

Siatkówka. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wyszła z opresji. Efektownie odrobiła straty

Po wyrównanym początku partii na dwa punkty odskoczyli goście. Łukasz Kaczmarek zablokował atak Rafała Szymury i JSW prowadził 9:7. Tyle że kędzierzynianie błyskawicznie odrobili straty. Kaczmarkowi blokiem zrewanżował się Kamil Rychlicki i to ZAKSA prowadziła 14:13.

A po chwili jej przewaga zaczęła rosnąć. Rychlicki, mistrz świata z polskimi korzeniami, popisał się asem serwisowym i różnica powiększyła się do trzech punktów. A końcówka seta to już popis gospodarzy. Rychlicki zdobył siedem punktów, tyle samo dołożył Igor Grobelny, i ZAKSA rozbiła rywali 25:16.

W drugim secie jastrzębianie znów pierwsi odskoczyli, ale tym razem nie stracili przewagi tak szybko. Po ich stronie na libero pojawił się Adrian Staszewski, nominalny przyjmujący, który zastąpił 19-letniego Jakuba Jurczyka. JSW nadal musi bowiem radzić sobie bez wracającego po operacji Maksymiliana Graniecznego.

Goście poprawili skuteczność w ataku. Dwoma asami serwisowymi popisał się Nicolas Szerszeń, który był liderem drużyny w meczu o Superpuchar Polski. Jastrzębianie prowadzili już 19:15, ale ZAKSA odrobiła straty i doprowadziła do remisu 20:20. Niesieni dopingiem gospodarze przechylili szalę na swoją stronę. Szymura pomógł zagrywką, w ostatniej akcji w aut huknął rezerwowy atakujący JSW Adam Lorenc i ZAKSA wygrała 25:23.

PlusLiga. Przełom w ZAKS-ie, JSW Jastrzębski Węgiel z trzecią porażką z rzędu

Na trzecią partię trener gości Andrzej Kowal posłał szóstkę bez Kaczmarka. Wicemistrz olimpijski zdobył w dwóch setach tylko pięć punktów i w ataku JSW na stałe zastąpił go Lorenc. Co prawda nie poprawił przesadnie skuteczności z prawego skrzydła, ale jastrzębianie zbudowali sobie pokaźne prowadzenie 12:7, korzystając z zagrywek Benjamina Toniuttiego.

Tyle że ZAKSA ponownie szybko zmniejszyła straty i przegrywała tylko punktem. W końcu zaś do remisu 17:17 doprowadził szczelny blok Grobelnego. W wyrównanej końcówce piłkę meczową kędzierzynianom dał punktowy blok Quinna Isaacsona, a szalę na stronę ZAKS-y przeważyło przytomne zagranie Karola Urbanowicza.

Kędzierzynianie wygrali 27:25 i zakończyli spotkanie w trzech setach. To pierwsze zwycięstwo ZAKS-y w tym sezonie. Statuetka dla MVP meczu trafiła do Isaacsona, rozgrywającego drużyny.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Rychlicki, Jakubiszak, Grobelny, Isaacson, Urbanowicz, Szymura - Czunkiewicz (libero) oraz Krawiecki, Rećko

JSW Jastrzębski Węgiel: Kaczmarek, Usowicz, Szerszeń, Toniutti, Brehme, Kujundzić - Jurczyk (libero) oraz Tuaniga, Staszewski (libero), Lorenc, Kufka, Zaleszczyk

Szalpuk na innej pozycji? "Miałem ciągotki...". WIDEO Polsat Sport

Siatkarze ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle Marian Zubrzycki PAP

Łukasz Kaczmarek AFP

Andrea Giani, trener ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle Marian Zubrzycki PAP