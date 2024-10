Nikola Grbić go skreślił, teraz "wygryzł" Wilfredo Leona. Polski siatkarz już błyszczy

Nikola Grbić na ostatni sezon reprezentacyjny powołał 30 siatkarzy , w tym aż ośmiu przyjmujących. Ostatecznie na igrzyska olimpijskie do Paryża zabrał czterech z nich: Wilfredo Leona, Tomasza Fornala, Aleksandra Śliwkę i Kamila Semeniuka. Zabrakło za to miejsca m.in. dla świetnie dysponowanego Bartosza Bednorza oraz dla Artura Szalpuka , który z reprezentacją w 2018 roku wywalczył złoto mistrzostw świata.

Szalpuk ostatnio potwierdza jednak, że wciąż jest jednym z najlepszych przyjmujących w kraju i niewykluczone, że ponownie włączy się do walki o powołanie do reprezentacji. Zawodnik PGE Projektu Warszawa w pierwszym meczu ligowym wywalczył 10 punktów przeciwko ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, później w ramach spotkania pierwotnie zaplanowanego na ósmą rundę z GKS-em Katowice zdobył 11 "oczek", z kolei z MKS-em Będzin, kiedy to wystąpił w dwóch setach, dorzucił sześć punktów.