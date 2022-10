Niezwykły wyczyn w polskiej lidze. Siatkarz nawiązał do rekordów Leona

Końcówka partii to jednak zryw olsztynian. Najpierw serią zagrywek pomógł Karol Butryn , później wprowadzony z ławki rezerwowych 19-letni Kamil Szymendera . Doprowadzili do gry na przewagi, którą GKS przegrał 26:28 .

Indykpol AZS wygrywa drugiego seta. Karol Butryn w natarciu

PlusLiga. Indykpol AZS Olsztyn wygrywa po raz pierwszy

W sobotę miał jednak problemy, kończył tylko co trzeci atak. Trener Grzegorz Słaby na trzecią partię posłał więc do gry Damiana Domagałę, rezerwowego atakującego. By mógł się wykazać, najpierw trzeba jednak przyjąć zagrywkę. A set rozpoczął się od pięciu asów serwisowych Moritza Karlitzka! Przyjmujący gospodarzy nawiązał do wyników, które zwykle są zarezerwowane dla absolutnie najlepszych, na przykład Wilfredo Leona.