To było pierwsze spotkanie Grupy Azoty ZAKS-y po wstrząsie, jakim było odsunięcie od drużyny trenera Tuomasa Sammelvuo . Zarząd klubu zdecydował, że zastąpi go pracujący już w klubie Adam Swaczyna przy wsparciu zatrudnionego w Kędzierzynie-Koźlu od lat Michała Chadały . Decyzja została podjęta w zaskakującym momencie - po dwóch zwycięstwach z rzędu.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle odrobiła straty. A później nie wykorzystała szansy

Czwartkowe spotkanie było niezwykle istotne dla obu drużyn. Sąsiadowały w tabeli PlusLigi, dzielił je tylko punkt . Do tego olsztynianie i kędzierzynianie gonili czołową ósemkę. Miejsce w niej to przepustka do strefy play-off.

W drugiej partii gospodarze zabrali się więc do roboty. Tym razem to oni prowadzili już na początku 5:2, a o przerwę poprosił Javier Weber, szkoleniowiec rywali. Ale już po niej asem serwisowym przewagę ZAKS-y powiększył David Smith. Skuteczny w ataku był Łukasz Kaczmarek, kędzierzynianie prowadzili już 13:7. Na boisku w ramach podwójnej zmiany pojawił się też rozgrywający Mateusz Biernat, który w tym tygodniu awaryjnie dołączył do drużyny. To odpowiedź klubu na problemy ze zdrowiem Radosława Gila i Przemysława Stępnia.