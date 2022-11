Niespodzianka w polskiej lidze. Rewelacja sezonu zatrzymana

PSG Stal to największa rewelacja początku rozgrywek. Po siedmiu meczach plasowała się na ligowym podium, dotąd przegrała jedynie z PGE Skrą Bełchatów i Jastrzębskim Węglem. W niedzielę niespodziewanie lepszy od niej okazał się jednak również LUK. A przecież rywale dopiero trzy dni temu zanotowali pierwszą wygraną w tym sezonie . W dodatku muszą sobie radzić bez trzech kontuzjowanych zawodników - ostatnio do tej listy dołączył Jakub Wachnik , którego tym razem zastępował Mateusz Jóźwik .

W drugiej części partii było podobnie - gospodarze znów wypracowali trzypunktową przewagę, a rywale dogonili ich i doprowadzili do wyrównanej końcówki. Grę na przewagi rozstrzygnął lubelski blok, który powstrzymał Wassima Ben Tarę . LUK wygrał 29:27.

Michał Gierżot nie wystarczył. LUK Lublin wygrywa drugiego seta

Na drugim biegunie był Kamil Kwasowski , który nie zdobył żadnego punktu w trzech atakach. Już pod koniec pierwszej partii zmienił go Rafał Buszek . Tyle że początek drugiego seta to ponownie trzypunktowa przewaga gospodarzy.

Sporo punktów do ich gry wnosili środkowi, z których często korzystał rozgrywający Marcin Komenda. Co prawda siatkarze z Nysy w drugiej części seta na chwilę zmniejszyli straty do punktu, ale w trudnych sytuacjach gospodarzom pomagały skuteczne ataki Rafała Faryny i Wojciecha Włodarczyka. W końcówce drużynie w polu zagrywki pomógł jeszcze Jeffrey Jendryk i LUK zwyciężył 25:20.