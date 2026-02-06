Niespodzianka pod siatką, rollercoaster kadrowicza Grbicia. Mocny cios na koniec

Po kilku świetnych występach w poniedziałek Ślepsk Malow Suwałki zanotował niespodziewaną wpadkę. Była nią wyraźna porażka z walczącym o utrzymanie Cuprum Stilonem Gorzów. Dzień później za sprawą Jakuba Balcerzaka, siatkarskiego eksperta, gruchnęły wieści o możliwej zmianie trenera Ślepska Malow po zakończeniu sezonu - to oznaczałoby pożegnanie z Dominikiem Kwapisiewiczem.

PGE Projekt Warszawa trenera już zmienił. Niedawno z funkcji zrezygnował Tommi Tiilikainen. Zastąpił go duet Kamil Nalepka - Bartosz Kaczmarek i pod ich wodzą zespół wygrał dwa spotkania. Do Suwałk przyjechał jednak bez zmagającego się z urazem Kevina Tillie'ego, wciąż drużynie na boisku nie mógł pomóc Jakub Kochanowski.

Zaskoczenie w pierwszym secie. Ślepsk Malow Suwałki znalazł sposób na wicelidera

Ślepsk Malow musiał sobie radzić bez środkowego Davida Smitha, ale nieźle rozpoczął spotkanie, szybko miał dwa punkty przewagi. Goście szybko zniwelowali jednak straty. Kiedy w ataku pomylił się Bartosz Filipiak, a potem błąd w trakcie akcji popełnił rozgrywający Karol Jankiewicz, to PGE Projekt miał dwa punkty przewagi. Po autowym ataku Asparuha Asparuhowa prowadził już 12:9.

Siatkarze z Suwałk zmniejszyli straty blokiem, a sprytna zagrywka Henrique Honorato zaskoczyła Bartosza Bednorza i doprowadziła do remisu 16:16. Dwa asy serwisowe Filipiaka przed końcówką dał gospodarzom aż trzy punkty zapasu. Ostatnie akcje to już ich koncert, niespodziewanie wygrali wysoko - 25:20.

Na drugą partię Warszawianie wyszli z jedną zmianą. Miejsce na boisku stracił Bartosz Firszt, który zastępował Tillie'ego - do gry wszedł zaś Brandon Koppers. Mocno zagrywką rozpoczął za to Bednorz i PGE Projekt znów rozpoczął od dwupunktowej przewagi. Wkrótce był jednak remis 7:7.

Set był wyrównany, ale z czasem to wicelider tabeli z Warszawy przechylił szalę na swoją stronę. Liderem ofensywy był Bednorz, punkt zagrywką dołożył rozgrywający Jan Firlej. Ślepsk Malow miał problemy z przyjęciem i tym razem to goście wygrali 25:20.

PGE Projekt Warszawa był już pod ścianą. Gwiazda wylądowała w rezerwie

Gospodarze przebudzili się na początku trzeciej partii. Wygrali cztery pierwsze akcje, w czym pomogły zagrywki Honorato. PGE Projekt zmniejszył straty m.in. korzystając z bloku Jurija Semeniuka, ale tylko na chwilę.

Znów dobrze zaczęła bowiem funkcjonować zagrywka siatkarzy Ślepska Malow. Raz po raz męczyli zagrywką Bednorza, który w tym secie popełnił trzy błędy w przyjęciu. Do tego Asparuhow zablokował atak Linusa Webera i różnica sięgnęła sześciu punktów. Gospodarze zanotowali w tym secie aż pięć asów serwisowych i wygrali 25:20.

Duet trenerski z Warszawy zdecydował się na kolejną zmianę. Weber, który w trzeciej partii nie skończył żadnego ataku, ustąpił miejsca Bartoszowi Gomułce. On, ale również Bednorz i Koppers, w tym secie poprawili skuteczność. I w połowie seta to ich zespół miał dwa punkty przewagi.

Asparuhow jeszcze raz zaskoczył jednak Bednorza zagrywką i ponownie był remis, tym razem 15:15. Potem to goście mieli jednak decydujący głos. Zagrywką pomógł Gomułka i odskoczyli na trzy punkty, ich wygraną 25:21 przypieczętował atak Bednorza.

Zwrot akcji w tie-breaku. Wielkie emocje w Suwałkach

W tie-breaku faworyci długo mieli kontrolę nad przebiegiem zdarzeń na boisku. Gospodarze mieli duże problemy z przyjęciem zagrywki, Karol Kłos zdobył punkt blokiem, i PGE Projekt prowadził już 7:2.

Siatkarze z Suwałk jeszcze raz się jednak przebudzili. Zagrywki Honorato i dobra gra w obronie pomogły im znów postraszyć rywali, którym z przewagi został zaledwie punkt. Sytuację gości uspokoiły dwa punktowe bloki. I to oni wygrali 15:10. Rollercoaster w tym meczu przeżył Bednorz, ale ostatecznie to on zdobył dla Warszawian najwięcej punktów - łącznie 20. Mecz zakończył asem serwisowym.

PGE Projekt stracił w Suwałkach punkt, ale zyskał dwa i przynajmniej na dobę wskakuje na pozycję lidera PlusLigi - wyprzedza Aluron CMC Wartę Zawiercie. Ślepsk Malow pozostaje na dziesiątym miejscu w tabeli.

Ślepsk Malow Suwałki: Filipiak, Gallego, Honorato, Jankiewicz, Nowakowski, Asparuhow - Mariański (libero) oraz Kubacki (libero), Wierzbicki

PGE Projekt Warszawa: Weber, Semeniuk, Bednorz, Firlej, Kłos, Firszt - Wojtaszek (libero) oraz Koppers, Olenderek (libero), Gomułka, Kozłowski, Strulak

Bartosz Bednorz, przyjmujący PGE Projektu Warszawa Piotr Matusewicz East News

Dominik Kwapisiewicz i siatkarze Ślepska Malow Suwałki Artur Reszko PAP

Bartosz Gomułka, atakujący PGE Projektu Warszawa CEV.eu materiały prasowe

