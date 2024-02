Niesamowity wyczyn 18-latka w PlusLidze. Przeszedł do historii i to w takim momencie

Daniel Chitigoi do Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle dołączył przed startem sezonu i szybko stał się ważną postacią zespołu. Wprawdzie rumuński siatkarz musiał pauzować przez kilka tygodni z powodu kontuzji, ale mimo przerwy w grze nie obniżył poziomu. 18-latek został MVP ostatniego meczu wicemistrzów Polski w PlusLidze, dzięki czemu przeszedł do historii tych rozgrywek. I to w momencie, gdy jego zespół walczy o miejsce w play-offach.