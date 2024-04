Mimo porażki w finale siatkarze Warty mają powody do zadowolenia. Nie dość, że po raz pierwszy w historii wywalczyli wicemistrzostwo kraju, to w sezonie 2023/2024 sięgnęli też po Puchar Polski. Po meczu z Jastrzębskim Węglem zwrócił na to uwagę Mateusz Bieniek. "Teraz chwilę się posmucimy, ale to był świetny sezon w naszym wykonaniu" - powiedział kapitan w rozmowie z Polsatem Sport.