Mateusz Bieniek pod koniec lipca doznał kontuzji stopy, która wykluczyła go z gry na kilka kolejnych tygodni. Utytułowany siatkarz nie mógł zagrać na mistrzostwach Europy oraz w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk, nie zdążył też na początek sezonu PlusLigi. Debiut w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie , do której przeszedł ze Skry Bełchatów, zaliczył dopiero w meczu czwartej rundy z GKS-em Katowice.

Forma Bieńka rosła z meczu na mecz - 29-latek szybko stał się ważnym punktem drużyny z Zawiercia, w której jeszcze przed startem rozgrywek powierzono mu zaszczytną formę kapitana. A ten nie zawodzi - nie dość, że wrócił do dobrej dyspozycji, to regularnie pokazuje się z dobrej strony. Niedawno znalazł się w "drużynie kolejki" 12. rundy PlusLigi, a teraz wybrano go do najlepszej drużyny ostatniej, 13. kolejki.