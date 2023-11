Niesamowite, co wyczynia Jakub Kochanowski. Show polskiego siatkarza, to już szósty raz

Jednym z pewnych punktów polskiej kadry w ostatnim sezonie reprezentacyjnym był Jakub Kochanowski, który regularnie zbierał wysokie noty za swoje występy. Środkowy nie zawodzi także w klubie, znacznie przyczyniając się do kolejnych zwycięstw Asseco Resovii Rzeszów. Dzięki temu po raz trafił do "drużyny kolejki PlusLigi", co jest dla niego już kolejnym takim wyróżnieniem w bieżących rozgrywkach.