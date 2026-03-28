Indykpol AZS Olsztyn zajął piąte miejsce w fazie zasadniczej PlusLigi, a tak wysokiej pozycji drużyny prowadzonej przez Daniela Plińskiego nie byłoby, gdyby nie kapitalna postawa Moritza Karlitzka. Niemiecki przyjmujący był najlepiej punktującym zawodnikiem swojego zespołu i jednym z najskuteczniejszych siatkarzy PlusLigi w ogóle. Stał się motorem napędowym ekipy Plińskiego, której kibice zapewne liczyli na to, że 29-latek będzie błyszczał także w play-offach.

Indykpol w ćwierćfinale trafił na Asseco Resovię Rzeszów, pierwsze spotkanie rozegrano w sobotę 28 marca w stolicy Podkarpacia. Gospodarze wygrali pewnie, w trzech setach i w rywalizacji do dwóch zwycięstw są już o krok od półfinału rozgrywek. Na parkiecie błysnął inny przyjmujący, Yacine Louati, który popisał się sześcioma asami serwisowymi.

PlusLiga. Moritz Karlitzek kontuzjowany. Nie dokończył meczu

Karlitzek z kolei nie będzie dobrze wspominał tego spotkania. Nie dość, że razem z kolegami nie był w stanie ugrać choćby seta, to w trzeciej partii doszło do niepokojącego zdarzenia z jego udziałem. Niemiec przy próbie odbicia piłki wpadł na jednego z kolegów i upadł na parkiet, z którego długo się nie podnosił.

Coś ze stawem skokowym. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego

Niestety, 29-latek musiał opuścić boisko, na które już nie wrócił. Niemiec zresztą od razu dał do zrozumienia, że nie będzie w stanie kontynuować spotkania. A na zajście z jego udziałem błyskawicznie zareagowali organizatorzy rozgrywek.

"Moritz Karlitzek schodzi z boiska z kontuzją podczas trzeciego seta ćwierćfinału PlusLigi. Trzymamy kciuki, żeby to nie było nic poważnego, zdrówka" - przekazano na profilu PlusLigi w serwisie X.

Kolejny mecz Indykpolu z Resovią, tym razem w Olsztynie, zaplanowano na sobotę 4 kwietnia. Na razie nie wiadomo, czy Karlitzek wystąpi w tym spotkaniu.

Moritz Karlitzek z reprezentacją Niemiec wystąpił na igrzyskach w Paryżu. Teraz błyszczy w Polsce

