Niepokojące sceny z udziałem niemieckiego siatkarza. Błyskawiczna reakcja PlusLigi

Katarzyna Koprowicz

Indykpol AZS Olsztyn w pierwszym ćwierćfinałowym meczu PlusLigi uległ na wyjeździe Asseco Resovii Rzeszów, a porażka to nie jedyne zmartwienie kibiców tej drużyny. W trakcie trzeciego seta doszło bowiem do niepokojących scen z udziałem gwiazdora tego zespołu, który był jednym z najlepszych zawodników fazy zasadniczej. W sprawie błyskawicznie zareagowali organizatorzy rozgrywek, publikując komunikat w mediach społecznościowych.

Moritz Karlitzek w zielonym stroju z numerem 2 trzyma się za głowę na tle hali i kibiców podczas meczu.
Moritz Karlitzek jest ważnym ogniwem Indykpolu AZS-u OlsztynPAWEL PIOTROWSKI/400MMNewspix.pl

Indykpol AZS Olsztyn zajął piąte miejsce w fazie zasadniczej PlusLigi, a tak wysokiej pozycji drużyny prowadzonej przez Daniela Plińskiego nie byłoby, gdyby nie kapitalna postawa Moritza Karlitzka. Niemiecki przyjmujący był najlepiej punktującym zawodnikiem swojego zespołu i jednym z najskuteczniejszych siatkarzy PlusLigi w ogóle. Stał się motorem napędowym ekipy Plińskiego, której kibice zapewne liczyli na to, że 29-latek będzie błyszczał także w play-offach.

Indykpol w ćwierćfinale trafił na Asseco Resovię Rzeszów, pierwsze spotkanie rozegrano w sobotę 28 marca w stolicy Podkarpacia. Gospodarze wygrali pewnie, w trzech setach i w rywalizacji do dwóch zwycięstw są już o krok od półfinału rozgrywek. Na parkiecie błysnął inny przyjmujący, Yacine Louati, który popisał się sześcioma asami serwisowymi.

Zobacz również:

Bartosz Bednorz to lider PGE Projektu Warszawa. W kółku Andrzej Wrona
Ekstraklasa Mężczyzn

Zmienili trenera, "straszą" Wilfredo Leona. Polscy siatkarze znów to zrobili

Damian Gołąb
Damian Gołąb

PlusLiga. Moritz Karlitzek kontuzjowany. Nie dokończył meczu

Karlitzek z kolei nie będzie dobrze wspominał tego spotkania. Nie dość, że razem z kolegami nie był w stanie ugrać choćby seta, to w trzeciej partii doszło do niepokojącego zdarzenia z jego udziałem. Niemiec przy próbie odbicia piłki wpadł na jednego z kolegów i upadł na parkiet, z którego długo się nie podnosił.

Coś ze stawem skokowym. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego
powiedział komentujący mecz na antenie Polsatu Sport Tomasz Swędrowski.

Niestety, 29-latek musiał opuścić boisko, na które już nie wrócił. Niemiec zresztą od razu dał do zrozumienia, że nie będzie w stanie kontynuować spotkania. A na zajście z jego udziałem błyskawicznie zareagowali organizatorzy rozgrywek.

"Moritz Karlitzek schodzi z boiska z kontuzją podczas trzeciego seta ćwierćfinału PlusLigi. Trzymamy kciuki, żeby to nie było nic poważnego, zdrówka" - przekazano na profilu PlusLigi w serwisie X.

Kolejny mecz Indykpolu z Resovią, tym razem w Olsztynie, zaplanowano na sobotę 4 kwietnia. Na razie nie wiadomo, czy Karlitzek wystąpi w tym spotkaniu.

Zobacz również:

Siatkarki DevelopResu Rzeszów
Ekstraklasa Kobiet

Pogrom w meczu polskich siatkarek. 25:11, a to nie był koniec

Damian Gołąb
Damian Gołąb
siatkarz w czerwono-czarnym stroju z numerem 14 wyraża silne emocje, stojąc blisko siatki, podczas gdy zawodnicy drużyny przeciwnej w niebieskich strojach są w tle
Moritz Karlitzek z reprezentacją Niemiec wystąpił na igrzyskach w Paryżu. Teraz błyszczy w PolsceNatalia KolesnikovaAFP
Zawodnicy drużyny siatkarskiej ubrani w białe i zielone stroje stoją na błękitnej hali sportowej podczas rozgrywki. Jeden z siatkarzy gestykuluje dłonią w kierunku kolegi z drużyny, w tle widoczni inni gracze oraz fragment boiska.
Moritz KarlitzekArtur Szczepański/ReporterEast News
siatkarze drużyny Indykpol AZS Olsztyn w zielonych i białych strojach celebrują punkt, jeden z zawodników głośno wyraża emocje, na trybunach widoczna publiczność
Moritz Karlitzek (pierwszy z lewej) nie dokończył meczu z Asseco Resovią RzeszówDarek DelmanowiczPAP
Maja Storck - najlepsze akcje MVP meczu PGE Budowlani Łódź – Lotto Chemik PolicePolsat Sport

