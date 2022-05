Nieoczekiwany zwrot akcji. Chorwat zamiast Włocha trenerem polskiego klubu

Maciej Słomiński Ekstraklasa Mężczyzn

Chorwat Igor Juricic będzie trenerem siatkarskiej drużyny Trefla Gdańsk. To on zastąpi Michała Winiarskiego, chociaż miał to zrobić Andrea Anastasi.

Zdjęcie Igor Juricic poprowadzi siatkarzy Trefla Gdańsk / twitter