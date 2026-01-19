Niemiecki siatkarz gorzko o swojej ojczyźnie. Porównał ją do Polski

Linus Weber w ostatnich sezonach wyróżnia się w siatkarskiej PlusLidze, ale latem kibice nie oglądają go w reprezentacji Niemiec. Zawodnik PGE Projektu Warszawa nie stawiał się na zgrupowaniach kadry prowadzonej przez Michała Winiarskiego, co generowało sporo spekulacji.

"Linus sam nie chciał przyjechać na Ligę Narodów. Mówi, że ma zaplanowany okres dla siebie, na rehabilitację i osobisty rozwój" - stwierdził przed ostatnim sezonem Winiarski.

Niedawno jednak sytuacja w niemieckiej kadrze się zmieniła. Polski szkoleniowiec zrezygnował z pracy za Odrą i skupia się wyłącznie na prowadzeniu Aluron CMC Warty Zawiercie. Jego następcą w kadrze Niemiec został Massimo Botti, trener Asseco Resovii.

Linus Weber nie grał u Michała Winiarskiego. Na powrót się nie zanosi

Wygląda jednak na to, że to niewiele zmieni w nastawieniu Webera do gry w narodowych barwach. Opowiedział o tym w rozmowie z oficjalnym serwisem PlusLigi, odpowiadając na pytanie, czy jego rozbrat z kadrą to definitywna decyzja.

- Myślę, że ostatecznie decyzja będzie należała do trenera, ale też po części do mnie. Zobaczymy, jak to się potoczy. Jest zbyt wcześnie, aby coś więcej na ten temat powiedzieć - podkreśla Weber.

W kolejnej wypowiedzi Niemiec zasugerował, że jego ewentualny powrót do kadry musiałby zostać poprzedzony zmianami w jej funkcjonowaniu.

Dla mnie wiele zależy od warunków, jakie będziemy mieli w drużynie narodowej, jakie będą założenia, cele, środowisko pracy i czy uda nam się dojść do porozumienia we wszystkich ważnych kwestiach, czy nie

Weber w ostatnich sezonach opuścił m.in. igrzyska olimpijskie w Paryżu oraz mistrzostwa świata na Filipinach. W obu tych turniejach podstawowym atakującym kadry był Gyorgy Grozer, który w tym roku skończy 42 lata.

Gwiazda PlusLigi porównuje siatkówkę w Polsce i w Niemczech. "Często krytykujemy"

Niespełna 27-letni Weber rozgrywa tymczasem już czwarty sezon w PlusLidze. Wszystkie dotychczasowe spędził w PGE Projekcie Warszawa. Podkreśla, że ceni sobie mentalność Polaków, ale też to, jak traktują siatkówkę i "opakowują ją" marketingowo oraz telewizyjnie.

W kontraście do sytuacji w Polsce przedstawił realia w jego ojczyźnie. Weber przyznaje, że tam siatkówka nie ma takiej siły przebicia.

- W Niemczech mamy po prostu inne priorytety. (...) Wszyscy skupiają się tylko na piłce nożnej. Myślę, że my siatkarze często krytykujemy tę sytuację, podobnie jak inni sportowcy w Niemczech. To się jednak raczej nie zmieni. Uważam, że to duży problem, że media niemieckie nie wspierają innych dyscyplin sportowych. Również uwaga sponsorów nie jest tam kierowana. Inne dyscypliny sportowe mają ograniczone zasoby, aby stworzyć coś na kształt PlusLigi. Do tego potrzeba inwestycji i wielu zmian - opisuje siatkarz.

Weber w tym sezonie zdobył już 192 punkty, co daje mu 23. pozycję w rankingu najlepiej punktujących zawodników PlusLigi. Jego zespół, mimo ostatniej porażki 0:3 z Asseco Resovią Rzeszów, pozostaje w ścisłej czołówce tabeli - zajmuje drugie miejsce, ustępując tylko Bogdance LUK Lublin.

Linus Weber (z lewej) i Jurij Semeniuk, ważne ogniwa PGE Projektu Warszawa Piotr Nowak PAP

Linus Weber (z prawej) w trakcie meczu z Asseco Resovią Rzeszów Darek Delmanowicz PAP

Linus Weber (z prawej) i Jurij Semeniuk Piotr Nowak PAP

Asseco Resovia Rzeszów - PGE Projekt Warszawa. Skrót meczu Polsat Sport