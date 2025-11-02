Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niemiec "znokautował" siatkarza reprezentacji Polski. Bolesny incydent

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

PGE Projekt Warszawa pewnie pokonał JSW Jastrzębski Węgiel i zgarnął kolejny w sezonie komplet punktów. Starcia ze stołecznym klubem nie będzie dobrze wspominał Łukasz Kaczmarek - wicemistrz olimpijski z Paryża, który w zakończonym niedawno sezonie reprezentacyjnym zrobił sobie przerwę od występów w kadrze. Atakujący w drugim secie meczu z Projektem został "znokautowany" przez niemieckiego siatkarza. "Światło mi zgasło na parę sekund" - przyznał później w rozmowie z Polsatem Sport.

Łukasz Kaczmarek
Łukasz KaczmarekAFP

PGE Projekt Warszawa już przed startem sezonu był wymieniany w gronie kandydatów do wywalczenia medalu mistrzostw Polski i od początku zmagań potwierdza, że nie były to oczekiwania na wyrost. Zespół prowadzony przez Tommiego Tiilkainena na inaugurację rozgrywek pokonał w trzech setach beniaminka InPost CHKS Chełm, później bez straty partii ograł Aluron CMC Wartę Zawiercie. Sobotnie starcie z JSW Jastrzębskim Węglem również zakończyło się zwycięstwem 3:0 stołecznego klubu.

Jak w rozmowie z Polską Agencją Prasową zaznaczył później środkowy Projektu Karol Kłos, jego drużyna kontrolowała przebieg meczu. Nie oznacza to jednak, że wszystko w zespole funkcjonuje tak, jak należy.

"Są jeszcze elementy, które mogą 'pracować' lepiej. To dopiero początek sezonu, dlatego nie ma co rozdawać medali. Poczekajmy, rozgrywki są długie, mam nadzieję, że czas będzie działał na naszą korzyść i jeszcze kilka sztuczek pokażemy" - podkreślił.

Zobacz również:

Karol Butryn jest jednym z nowych zawodników w drużynie Asseco Resovii Rzeszów
Ekstraklasa Mężczyzn

Rewolucja w składzie przynosi efekty. Mocny cios, rywale niemal na dnie

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    PlusLiga. Łukasz Kaczmarek "znokautowany" w meczu z PGE Projektem Warszawa

    Meczu rozgrywanego 1 listopada dobrze nie będzie wspominał Łukasz Kaczmarek. Atakujący, który przed rokiem z reprezentacją Polski wywalczył wicemistrzostwo olimpijskie, a w zakończonym niedawno sezonie kadrowym odpoczywał, zdobył tylko 10 punktów. Co więcej, w pewnym momencie został wręcz "znokautowany".

    Wspomniana sytuacja miała miejsce w drugim secie, przy stanie 13:12 dla PGE Projektu Warszawa. Akcję stołecznego zespołu na prawej flance wykańczał Niemiec Linus Weber, który wprawdzie swoim atakiem ominął blok, ale trafił piłką Kaczmarka w twarz. Reprezentant Polski momentalnie padł na parkiet i wyraźnie oszołomiony przez chwilę się z niego nie podnosił.

    Pomocy siatkarzowi udzielili fizjoterapeuci, którzy pomogli mu zejść z parkietu, ten jednak kilkadziesiąt sekund później wrócił już na boisko. A po zakończeniu spotkania w rozmowie z Polsatem Sport odniósł się do tego bolesnego incydentu.

    Światło mi zgasło na parę sekund. Trzeba przyznać, że Weber dysponuje niesamowitą siłą, co było też widać na przestrzeni całego dzisiejszego spotkania
    wyznał.

    JSW Jastrzębski Węgiel w meczu z PGE Projektem Warszawa doznał pierwszej porażki w sezonie. Szansę na powrót na zwycięską ścieżkę będzie miał już w sobotę 8 listopada, kiedy to sprawdzi na wyjeździe formę ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

    Zobacz również:

    Olivia Różański ma za sobą kolejny kapitalny mecz w Japonii
    Siatkówka

    Polska siatkarka znów została bohaterką. 21/37, to nie koniec pięknej serii

    Wojciech Kulak
    Wojciech Kulak
    Igor Grobelny - kontuzja w meczu z PGE Projektem Warszawa. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Łukasz Kaczmarek ma pomóc JSW Jastrzębskiemu Węglowi w końcu zdobyć Puchar Polski siatkarzy
    Łukasz KaczmarekGrzegorz Wajda/REPORTER Reporter
    Łukasza Kaczmarka (z lewej) nie będzie w tym sezonie w reprezentacji Polski
    Łukasz Kaczmarek (z lewej) w reprezentacji PolskiGrzegorz Wajda/REPORTER Reporter
    Łukasz Kaczmarek (z numerem 5) w reprezentacji Polski
    Łukasz Kaczmarek (z numerem 5) w reprezentacji PolskiFederico Pestellini/Panoramic/DPPIAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja