Niemiec w Polsce znalazł swój dom. Niezwykłe słowa na Święto Niepodległości

Różnie bywa z aklimatyzacją zagranicznych sportowców w Polsce. Jedni lepiej czują się w naszym kraju, inni gorzej - to normalne. Jednym z najbardziej pozytywnych przykładów jest niemiecki siatkarz, Lukas Kampa. Dodatkowo ten zawodnik na każdym kroku podkreśla jak dobrze czuje się w Polsce i, co bardzo ważne, robi to w naszym języku, nad którym panuje prawie perfekcyjnie, choć sam siatkarz jest wobec siebie bardzo krytyczny. Dwa lata temu mówił nam w wywiadzie: "Każdego dnia poznaję nowe słowa i uważam, że mój polski mógłby być jeszcze lepszy. Nie jestem zadowolony z mojego poziomu, wciąż robię wiele błędów".