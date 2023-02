Niedoszły reprezentant wróci do kraju? To może być hit transferowy

Zasadniczy sezon PlusLigi zbliża się do końca, co oznacza, że zbrojenia na kolejne rozgrywki są w pełni. W szóstej obecnie drużynie polskiej ligi siatkówki, Treflu Gdańsk jest już właściwie wszystko jasne. Jeśli chodzi o personalne ubytki w przyszłych rozgrywkach z ważnych postaci zabraknie: najlepszego libero obecnego sezonu Luke’a Perry’ego (zagra w Aluronie CMC Warcie Zawiercie) i skutecznego atakującego Bartłomieja Bołądzia (przejdzie do Projektu Warszawa). Reszta z ważnych zawodników ma zostać, rozpoczęły się już też poszukiwania następców dwóch wyżej wymienionych.