Zespoły z Bełchatowa i Kędzierzyna-Koźla to najbardziej utytułowane drużyny PlusLigi XXI wieku. Oba zdobywały mistrzostwo Polski po dziewięć razy, a ich spotkania to absolutne ligowe klasyki. Tyle że PGE GiEK Skra na dziesiąty tytuł czeka od 2018 r. Dla ZAKS-y początek dekady był najlepszym okresem w historii, z trzema wygranymi w Lidze Mistrzów na czele, ale ostatnie dwa sezony miała już słabsze.

W dodatku kędzierzynianie rozpoczęli aktualne rozgrywki od dwóch porażek. Inna sprawa, że mierzyli się z mistrzami i wicemistrzami Polski. Dla PGE GiEK Skry terminarz był łaskawszy, do ligowego klasyku przystąpiła z jednym zwycięstwem i jedną porażką.

To bełchatowianie lepiej rozpoczęli spotkanie. Po zagrywce Michała Szalachy i błędzie Mateusza Czunkiewicza w przyjęciu prowadzili 5:3. Na czele byli jednak tylko przez kilka minut, bo z czasem wynik się odwrócił i to ZAKSA objęła prowadzenie 11:9.

Po stronie gości efektownie atakowali środkowi Karol Urbanowicz i Szymon Jakubiszak. A kiedy asem serwisowym popisał się Igor Grobelny, kędzierzynianie wygrywali już 19:16. W końcówce nie dali rywalom większych szans, zwyciężając 25:21.

Niebywała sytuacja! Najdziwniejsza akcja w obecnym sezonie PlusLigi. WIDEO Polsat Sport

Siatkówka. Niecodzienne sceny w meczu Skra Bełchatów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

ZAKSA wygrała mimo nieco słabszej dyspozycji atakującego Kamila Rychlickiego. Mistrz świata sprowadzony latem do klubu błyszczał w dwóch pierwszych spotkaniach, ale w pierwszym secie w Bełchatowie skończył tylko 3 z 10 ataków.

W PGE GiEK Skrze problemy z atakującym mieli już przed startem sezonu. Do klubu trafił Brazylijczyk Alan Souza, ale na razie problemy zdrowotne wykluczają go z gry. W szóstce gra więc Arkadiusz Żakieta, jego zmiennikiem został Bartosz Krzysiek. Już na początku drugiej partii Żakieta zaznaczył się na boisku asem serwisowym.

Do niecodziennej sytuacji doszło przy wyniku 8:8. Świetną zagrywką popisał się Antoine Pothron i bełchatowianie zaczęli świętować asa serwisowego, tymczasem goście, dzięki odbiciu piłki piętą, a potem stopą, przebili ją na drugą stronę. I zdobyli punkt, bo Skra zupełnie się zagapiła. Najbardziej skonsternowany przebiegiem akcji był Pothron. Ta wymiana była warta tylko jedno "oczko", ale jakby podcięła skrzydła gospodarzom, bo po chwili przegrywali 10:14 i trener Krzysztof Stelmach wykorzystał dwie przerwy.

Efektów jednak nie było, bo różnica wzrosła do sześciu punktów. Kędzierzynianie solidnie grali w ataku, w tym secie Rychlicki w czterech atakach był bezbłędny i zdobył cztery punkty. Ostatecznie ZAKSA wygrała 25:21.

PlusLiga. Skra wyszarpała seta, ZAKSA nie wykorzystała piłek meczowych

Na trzeciego seta bełchatowianie wyszli już w mocno przemeblowanym składzie, z trzema rezerwowymi. Na boisku na dobre pozostał Krzysiek, który zastąpił Żakietę. I Skra miała niewielką przewagę, prowadziła 9:7. Tyle że goście dość szybko doprowadzili do remisu 11:11.

Ich liderem w tym secie został przyjmujący Rafał Szymura. Jego drużynie przewagę dały dwa punktowe bloki. Gospodarze odpowiadali atakami ze środka, gdzie brylował Bartłomiej Lemański. Końcówka była wyrównana, ale Rychlicki pomógł ZAKS-ie zagrywką i jego zespół miał dwie piłki meczowe. Tyle że je zmarnował - właśnie Rychlicki huknął w aut - a po chwili to gospodarze świętowali wygraną 26:24.

Na początku czwartego seta kędzierzynianie musieli radzić sobie bez Quinna Isaacsona, który nabawił się urazu. Amerykanina zastąpił Marcin Krawiecki. A siatkarze ZAKS-y zaczęli popełniać błędy, bełchatowianie prowadzili 8:5, korzystając m.in. z dobrych zagrywek Krzyśka. Ich przewaga jeszcze wzrosła, trener gości Andrea Giani wezwał na boisko Jakuba Szymańskiego.

Różnica sięgnęła sześciu punktów, ale kędzierzynianie przetrwali kryzys i doprowadzili do remisu 16:16. Jeszcze raz pomogły w tym bloku Urbanowicza, na boisko wrócił Isaacson. Tyle że Skra znów odskoczyła przy zagrywkach rezerwowego Kajetana Kubickiego. ZAKSA doprowadziła do remisu 23:23, miała jeszcze jedną piłkę meczową, ale znów nie dała rady i sędzia zarządził tie-breaka.

Niezwykły zwrot akcji. Skra Bełchatów odmieniła losy meczu

Piąta partia to od początku prowadzenie kędzierzynian. Byli o punkt, dwa przed Skrą. Z opresji wychodzili dzięki dobrze ustawionemu blokowi, przy zmianie stron wygrywali 8:6. Tyle że po przejściu na drugą stronę siatki trzy akcje z rzędu wygrali gospodarze. I to oni świętowali zwycięstwo w niecodziennych okolicznościach. W końcówce znów zawiódł Rychlicki, szansę wykorzystał zaś Pothron i Skra zwyciężyła 15:13, a w całym meczu 3:2. Nagrodę dla MVP otrzymał Krzysiek.

PGE GiEK Skra Bełchatów: Żakieta, Lemański, Pothron, Łomacz, Szalacha, Chitigoi - Szymura (libero) oraz Krzysiek, Kubicki, Szymendera, El Graoui, Kędzierski (libero), Wiśniewski

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Rychlicki, Jakubiszak, Grobelny, Isaacson, Urbanowicz, Szymura - Czunkiewicz (libero) oraz Rećko, Krawiecki, Szymański

Siatkarze i trener PGE GiEK Skry Bełchatów Marian Zubrzycki PAP

Andrea Giani, trener ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle Marian Zubrzycki PAP

Igor Grobelny, przyjmujący ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle MATEUSZ BIRECKI/NurPhoto AFP