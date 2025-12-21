Nie obronią pucharu, a teraz taka "odpowiedź". Seria trwa, polski siatkarz bohaterem

JSW Jastrzębski Węgiel w ostatnich tygodniach przypuścił atak na czołową szóstkę PlusLigi. Miejsce w niej gwarantowałoby zespołowi start w ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski i szansę na obronę tytułu. Szturm się jednak nie powiódł, o puchar zagra Indykpol AZS Olsztyn, który w sobotę ograł Asseco Resovię Rzeszów.

Na zakończenie pierwszej rundy fazy zasadniczej jastrzębianie pojechali jednak po kolejne punkty do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie czekał ich mecz z Cuprum Stilonem. Rywale po sensacyjnym zwycięstwie InPost ChKS Chełm spadli na dno tabeli.

Siatkówka. Jastrzębski Węgiel wyrwał seta, ale potem outsider zaskoczył wielkich rywali

Początek spotkania był jednak dla faworytów trudny. Kiedy Marcin Kania zablokował atak Antona Brehme, gospodarze prowadzili 4:1. A potem ich przewaga wzrosła do aż sześciu punktów, w połowie pierwszego seta wygrywali 13:7.

Wtedy jednak jastrzębianie ruszyli w pogoń i przy zagrywkach Nicolasa Szerszenia doprowadzili do remisu. W końcówce, po udanej akcji Kamila Kwasowskiego, Cuprum Stilon miał jeszcze dwa punkty przewagi. Ale potem zawiódł atakujący Chizoba Neves i to goście wygrali 25:23.

Ale drugą partię znów bardzo mocno rozpoczęli gorzowianie. Szybko uciekli aż na pięć punktów, w czym pomogły dwa punktowe bloki drużyny i as serwisowy Chizoby. To Brazylijczyk był też najmocniejszym punktem drużyny w ataku.

JSW zmniejszył straty, przegrywał 13:15, i od tej pory był o krok od wyrównania. Dopięli swego przy stanie 20:20. Szansy na wygraną jednak nie wykorzystali, bo koniec seta to świetna gra gospodarzy - Kania ustalił wynik na 25:21 dla Gorzowa.

PlusLiga. Kapitalna seria Jastrzębskiego Węgla trwa. Najlepszy Nicolas Szerszeń

Na trzecią partię jastrzębianie wyszli z nowym środkowym Jordanem Zaleszczykiem. Gra gości nie układała się jednak najlepiej i przy stanie 12:9 dla Cuprum Stilonu trener Andrzej Kowal zdecydował się zdjąć Zaleszczyka z boiska i przywrócić na nie Łukasza Usowicza.

To okazała się dobra decyzja, bo z nim na boisku jastrzębianie odrobili straty, a po bloku Usowicza przy ataku Mathisa Henno objęli prowadzenie 20:18. W końcówce znów pomogły im zagrywki Szerszenia i to oni wygrali partię 25:21.

W czwartej partii goście kontynuowali dobrą grę. Uciekli rywalom na trzy punkty i pilnowali przewagi. Po drugiej stronie problemy ze skutecznością znów miał Chizoba. Kiedy przy siatce zatrzymał go Szerszeń, JSW prowadził już 13:8.

I tej przewagi podopieczni Kowala dopilnowali. Ostatecznie zwyciężyli 25:18 i wywożą cenny komplet punktów. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrano Szerszenia, który zdobył 19 punktów.

Po piątym zwycięstwie z rzędu jastrzębianie depczą po piętach szóstemu w tabeli Indykpol AZS-owi Olsztyn. Cuprum Stilon pozostaje ostatni w stawce.

Kamil Semeniuk - najlepsze akcje w półfinale KMŚ 2025 Polsat Sport

Łukasz Kaczmarek, atakujący JSW Jastrzębskiego Węgla Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Siatkarze Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski, na środku kapitan Kamil Kwasowski Artur Szczepanski/REPORTER Reporter

Nicolas Szerszeń (z prawej) i Anton Brehme, siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla fot. Piotr Sumara/PLS materiały prasowe