Nie milkną echa ksenofobicznego skandalu. Komunikat klubu, siatkarz zapowiada konsekwencje

Co mnie najbardziej dobiło to to, co wydarzyło się w momencie, w którym zamieszanie już nieco ucichło. Podszedłem wtedy do ławki, by napić się wody. W tamtym momencie usłyszałem, że z sektora, w którym siedział tamten człowiek, ludzie zaczęli do mnie wołać i pokazywać mnie palcami. Rozłożyłem więc ręce i zapytałem ich, czy naprawdę tak o mnie myślą. Zapytałem też, czy są takim samym "bydłem" jak ten człowiek. Zamiast się uspokoić, znów "rzucili" się na mnie słownie

~ opowiada Gładyr.