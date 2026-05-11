Nie chcieli być "przedmiotem drwin". Polska siatkówka czekała 11 lat

Kiedy w 2015 r. prowadzona przez Andrzeja Kowala Asseco Resovia Rzeszów rozbiła w finałach PlusLigi Lotos Trefl Gdańsk, pewnie mało kto mógł przypuszczać, że na kolejny taki sukces polska myśl szkoleniowa będzie czekać ponad dekadę. Tymczasem w PlusLidze nastały lata dominacji trenerów z obcym paszportem - do złota swoje drużyny prowadzili szkoleniowcy z Włoch, Rumunii czy Argentyny.

Po 11 latach w końcu znalazł się Polak, który zdołał powtórzyć sukces Kowala. Michał Winiarski ma za sobą spektakularną karierę jako siatkarz, zwieńczoną mistrzostwem świata w 2014 r. Jako trener szybko został okrzyknięty polskim kandydatem na przyszłego selekcjonera "Biało-Czerwonych". W 2022 r. przejął coraz mocniejszą drużynę z Zawiercia. I w czwartym sezonie pracy poprowadził ją do historycznego sukcesu.

Walczyli na czterech frontach i zdobyli najważniejszy tytuł. "Żeby nie być przedmiotem żartów"

Winiarski trafił do środowiska, które na ten medal pracowało rzetelnie. Wcześniej, już z nim u steru, Aluron CMC Warta przegrała dwa finały PlusLigi, ale też zdobyła TAURON Puchar Polski i dotarła do finału Ligi Mistrzów. Teraz zwieńczyła złotem sezon, w którym walczyła na aż czterech frontach - w grudniu ruszyła podbijać świat do Brazylii, gdzie zdobyła brąz Klubowych Mistrzostw Świata.

- Mistrzów poznaje się nie po tym, jak grają dobrze, tylko po tym, jak cierpią. To cierpienie po samych KMŚ, ten pierwszy miesiąc przepracowaliśmy z ogromną złością, ale też motywacją. Myślę, że ten moment w sezonie nas zbudował - mówi teraz o tamtych chwilach Winiarski.

A wyjazd do Brazylii być może kosztował Zawiercian szansę na grę w finałach Pucharu Polski. Niedługo po powrocie z KMŚ przegrali bowiem z Asseco Resovią i nie zakwalifikowali się do turnieju w Krakowie.

Tyle że w Zawierciu dziś nikt nie pamięta o pucharowej porażce. Już w trakcie sezonu w rozmowie z Interia Sport prezes klubu Kryspin Baran przyznał, że dla niego najcenniejsze i najważniejsze jest mistrzostwo Polski - cenił je wyżej nawet od triumfu w Lidze Mistrzów. Po ostatnim meczu finałów z Bogdanką LUK Lublin przypomnieliśmy mu te słowa.

- Honorowo tak jest, bo jeżeli jest się dziewiąty sezon w PlusLidze, kilka razy gra się w półfinałach czy w finałach, to żeby nie być przedmiotem żartów i drwin, że zespół jest zawsze drugi i nie potrafi postawić kropki nad "i", ewidentnie wygranie złota było czymś istotnym. Natomiast uważam, że nie mieliśmy nałożonej zbyt wielkiej presji. Gdybyśmy nie wygrali, sami czulibyśmy swoją wartość. Jestem jednak przeszczęśliwy, że to my jesteśmy mistrzami - mówi Interii Sport po zdobyciu złota.

Michał Winiarski poukładał drużynę na złoto. Sam przeszedł do historii

Baran - oczywiście dysponując odpowiednimi funduszami - postawił na budowanie drużyny krok po kroku. Po poprzednich finałach, przegranych z Bogdanką LUK w czterech meczach, dorzucił do podstawowego składu dwóch zawodników: Jakuba Popiwczaka i Bartłomieja Bołądzia. Obaj okazali się zresztą ważnymi aktorami rywalizacji o złoto.

A wszystkie klocki poukładał odpowiednio Winiarski. Po triumfie podkreślał zresztą, że złota nie byłoby bez rezerwowych.

- Uważam, że na mistrzostwo Polski gra cały zespół. To nie są ci główni aktorzy, którzy prezentowali się na boisku. To jest cała czternastka. Proszę mi uwierzyć, że choć może moja przygoda trenerska nie jest długa, miałem najsilniejszy zespół, jeżeli chodzi o całą 14-tkę. Poziom treningu był u nas naprawdę wysoki i po części byliśmy do takich rzeczy przygotowani. I to właśnie dzięki tym zawodnikom, którzy może nie błyszczą - wskazuje trener nowych mistrzów Polski.

Tym razem jego zespół dotrwał do finałów w dobrym zdrowiu, mimo że wraz z KMŚ musiał poradzić sobie z ogromną dawką meczów. Przetrwał też trudny moment w ćwierćfinałach PlusLigi, gdy przegrywał z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle - a już po zdobyciu złota Winiarski ujawnił, że kilku jego siatkarzy walczyło wówczas z wirusem.

W najważniejszym momencie sezonu to Warta dysponowała szerszą kadrą niż ich rywale - a przecież przed rokiem Zawiercianie musieli radzić sobie z nie w pełni zdrowym Aaronem Russellem i na gwałt ściągać atakującego po urazie Karola Butryna. Mimo historycznego sukcesu prezes Baran zapowiedział jednak, że feta będzie krótka.

- Bo czeka nas Final Four. I tam nie możemy być tymi, którzy za bardzo poimprezowali i są nieprzygotowani - przestrzega.

Winiarski: Mamy z tyłu głowy, że dla nas sezon kończy się dopiero za tydzień. Od wtorku wracamy do treningu. Mamy pięć dni, żeby się przygotować do meczu z Turkami.

Półfinał Ligi Mistrzów w sobotę 16 maja w Turynie. Rywalem Zawiercian będzie Ziraat Bankkart Ankara. Transmisje meczów turnieju finałowego LM na antenach Polsatu Sport.

Damian Gołąb

Michał Winiarski

Kryspin Baran

Michał Winiarski i siatkarze z Zawiercia

