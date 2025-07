Nie będzie Bartosza Kurka, jest następca. Oficjalny komunikat nie zostawia wątpliwości

W drugim turnieju w Chicago już jednak nie zagrał. Zawodnik, którego odesłano do Polski na badania - w reprezentacji zastąpił go Aleksander Śliwka - cierpi przez naderwanie drugiego stopnia więzadła pobocznego. Czeka go teraz sześć tygodni rehabilitacji. Wobec ostatnich decyzji selekcjonera Nikoli Grbicia wiadomo już, że jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, Szymura w tym sezonie do kadry już nie wróci.