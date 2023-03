Nerwowy koniec historycznej rundy. Bez gwiazd Aluron miał trudniej

Zespół prowadzony przez Michała Winiarskiego rozpoczął spotkanie w przemeblowanym składzie. W szóstce zabrakło podstawowych przyjmujących, Urosa Kovacevicia i Bartosza Kwolka . Pierwszy źle poczuł się w trakcie rozgrzewki, drugi pauzował przez infekcję. Do tego w roli środkowego spotkanie rozpoczął kibic, który wylicytował miejsce w składzie, przekazując pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wykonał pierwszą zagrywkę i opuścił boisko.

Po kilku wyrównanych minutach to goście wypracowali sobie minimalną, dwupunktową przewagę. Skutecznie atakował Adam Lorenc i Cuprum utrzymywało ten zapas . W końcówce to właśnie atakujący gości zablokował atak Marcina Walińskiego . Po chwili lubinianie mogli świętować wygraną 25:22.

Miguel Tavares napędza Aluron CMC Wartę Zawiercie. Gospodarze wrócili do gry

Cuprum przed ostatnią kolejką nie miało już szans na poprawienie 14. pozycji w tabeli. Szansę od trenera Pawła Ruska otrzymał niespełna 20-letni Dominik Czerny . Nieźle zaczął w przyjęciu i groźnie zagrywał - na początku drugiego seta popisał się asem serwisowym. Aluron odpowiadał atakami środkowych, ale w końcu przy siatce na Miłosza Zniszczoła zaczaił się Florian Krage . Do tego w ataku pomylił się Dawid Konarski i w połowie seta znów dwoma punktami prowadzili goście.

W Cuprum skuteczny był doświadczony Aleksander Berger, ale Patryk Łaba doprowadził do remisu 16:16. Po chwili znakomicie w polu zagrywki spisał się wprowadzony z ławki Tomasz Kalembka i to zawiercianie zyskali przewagę. W końcówce serwisem błysnął też Miguel Tavares, tym razem to gospodarze wygrali 25:22.