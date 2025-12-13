Nastolatek dał nadzieję na przełamanie w PlusLidze. Skończyło się bolesną porażką

Asseco Resovia Rzeszów do meczu z przedostatnią drużyną PlusLigi przystąpiła po nieudanym, przegranym 0:3 ligowym spotkaniu z JSW Jastrzębskim Węglem, a także porażce w Lidze Mistrzów. Steam Hemarpol Politechnika przyjechała z kolei do Rzeszowa po pierwszym od tygodni zwycięstwie - serię porażek przerwali w Pucharze Challenge.

W lidze jednak przegrali sześć kolejnych spotkań, po raz ostatni - i jedyny w sezonie - wygrali 9 listopada. Miejsca zespołu w tabeli nie odmienił nowy trener Ljubomir Travica.

I w meczu z kandydatami do mistrzostwa Polski od pierwszego seta mieli problemy. Kiedy w ataku pomylił się Bartłomiej Lipiński, przegrywali już 10:14. Od tej pory rzeszowianie grali już z bezpieczną przewagą.

Trzy punkty gospodarze zdobyli blokiem, a w ofensywie najwięcej - łącznie siedem "oczek" - dołożył Artur Szalpuk. Rzeszowianie zwyciężyli 25:19.

PlusLiga. Dwa sety pod dyktando Asseco Resovii Rzeszów

W drugim secie Asseco Resovia znów szybko zaczęła budować przewagę. Po serii dobrych zagrywek Butryna prowadziła 7:3. Problemy w ataku miał Patrik Indra, atakujący gości.

Po stronie częstochowian czasami brakowało asekuracji w obronie, co nie spodobało się po jednej z akcji Miladowi Ebadipourowi, kapitanowi Steam Hemarpol Politechniki. Travica szukał pomocy wśród rezerwowych, na boisku pojawił się m.in. 19-letni przyjmujący Jakub Kiedos.

I częstochowianie nieco zmniejszyli straty, ale Resovii nie dogonili. W drugiej partii aż dziewięć punktów zdobył drugi z przyjmujących Klemen Cebulj. Jego zespół zwyciężył 25:22.

Siatkówka. Niemoc Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa trwa

Asseco Resovia aktualnie rywalizuje także o udział w ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski, do którego zakwalifikuje się sześć najlepszych zespołów PlusLigi po 13. kolejkach. Przed sobotnim spotkaniem rzeszowianie zajmowali właśnie szóstą pozycję, ale im wyższa pozycja, tym teoretycznie łatwiejszy rywal w walce o miejsce w turnieju finałowym w Krakowie.

W trzecim secie meczu z częstochowianami sprawa była jednak nieco trudniejsza niż w dwóch pierwszych. Gdy Lipiński popisał się asem serwisowym, goście prowadzili 8:7. Z czasem jednak rzeszowianie odmienili wynik i zbudowali sobie trzypunktową przewagę.

W polu zagrywki "odpalił" jednak Indra i Steam Hemarpol Politechnika doprowadziła do remisu 16:16. Set był wyrównany już do końca. Pierwszą piłkę setową zmarnowała Resovia, po chwili taką samą szansę gościom dał as serwisowy Kiedosa. Set jeszcze chwilę potrwał, ale to oni wygrali 29:27.

Na czwartą partię wyszli jednak z jedną zmianą - na boisku pojawił się Jakub Nowak, medalista ostatnich mistrzostw świata z reprezentacją Polski. Zastąpił na środku Daniela Popielę.

20-latek wejście miał jednak trudne, bo podrażniona przegranym setem Resovia zaczęła od prowadzenia 5:1 przy zagrywkach Marcina Janusza. I w czwartej partii się już nie zatrzymała. Sporo piłek do ataku otrzymał środkowy Danny Demyanenko, w ofensywie znów bezbłędny był Szalpuk.

W jednej z akcji przyjmujący efektownie wystawił piłkę do rozgrywającego, czyli Janusza. Skończyło się zwycięstwem 25:19 i kompletem punktów dla Resovii.

Najciekawsze akcje z siatkarskich boisk. Analiza Jakuba Bednaruka. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów Jarek Praszkiewicz PAP

Ljubomir Travica, nowy szkoleniowiec Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa Jarek Praszkiewicz PAP

Yacine Louati, przyjmujący Asseco Resovii Rzeszów Wojtek Jargi³o PAP