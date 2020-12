"Narodowa kwarantanna". Co dalej z PlusLigą? Jest decyzja!

Zamknięte siłownie, baseny, fitness kluby. Infrastruktura tylko dla zawodowych sportowców. Do tego zamknięcie hoteli i zakaz podróży służbowych. Tak brzmiały wstępne zapowiedzi rządu, jeśli chodzi o oddziaływanie „narodowej kwarantanny” na sport. Od razu pojawiło się więc pytanie co z trwającymi rozgrywkami ligowymi. Bo jeśli nawet była furtka dla korzystania z obiektów, to już z hotelami było gorzej.

"Narodowa kwarantanna", czy jak kto woli nowe obostrzenia, wchodzą w życie 28 grudnia i potrwają co najmniej do 17 stycznia. W tym czasie chociażby PlusLiga powinna rozegrać 20 i 21 kolejkę, a Tauron Liga Kobiet 15 i 16 kolejkę. Czy rozegrają?

Wedle najnowszego rozporządzenia zostaną zamknięte wszystkie siłownie, baseny, kluby fitness, hale sportowe, wyciągi narciarskie. Wyjątkiem od tej reguły miało być udostępnienie infrastruktury dla sportu zawodowego. Nikt jednak do końca nie wiedział co to oznacza. Czy będą mogli trenować tylko zawodnicy z lig mających status zawodowych, czy także zawodnicy uprawiający sporty indywidualne. W jakim zakresie, kto będzie wpuszczał ich na obiekty i kiedy?

Drugim bardzo poważnym zagadnieniem była propozycja zamknięcia hoteli nawet dla podróży służbowych. Pierwsze informacje jakie dochodziły z rządu mówiły, że otwarte pozostaną wyłącznie hotele pracownicze oraz te hotele, które goszczą służby mundurowe, czy lekarzy.

Chodziło oczywiście o wyeliminowanie fikcyjnych "podróży służbowych", na jakie w ramach urlopów zaczęli jeździć Polacy, czy "przygotowań" do "mistrzostw osiedlowej siłowni", jakie stosowali "normalni" ludzie chodzący do fitness klubów w ramach zajęć rekreacyjnych.

W poniedziałek ukazało się rozporządzenie dotyczące obostrzeń, które rozwiewa większość wątpliwości, choć nie wszystkie. Co do możliwości korzystania z obiektów sportowych, będą one dostępne m.in. dla sportowców, którzy są członkami kadr narodowych, reprezentacji olimpijskiej, paraolimpijskiej czy wreszcie uprawiających sport w ramach lig zawodowych, a taki status mają zarówno Plus Liga, Tauron Liga, czy Tauron I liga.

Hotele i inne miejsca noclegowe, zgodnie z zapowiedziami, będą zamknięte dla turystów i innych podróżnych. Działalności wstrzymywać nie muszą hotele robotnicze i pracownice.

Noclegi będą dostępne też m.in. dla służb mundurowych, medyków, ale także dla pilotów i załóg samolotów, kierowców transportu drogowego, obsad pociągów, pacjentów i ich opiekunów czekających na uzyskanie świadczenia zdrowotnego. No i najważniejsze z punktu widzenia sportu i działalności lig - hotele będą dostępne również dla sportowców i ich trenerów.

A to oznacza, że wszystkie ligi zawodowe - siatkarskie, koszykarskie, czy piłki ręcznej mogą grać i trenować bez przeszkód.

- Było trochę nerwowości po pierwszej konferencji ministra zdrowia. Czekaliśmy na szczegółowe rozporządzenie. Teraz wszystko już wiadomo. Gramy bez przeszkód. Kibiców zapraszamy przed telewizory. Przy okazji wielkie podziękowania dla wiceprezesa PZPS, Ryszarda Czarneckiego, który mocno zaangażował się w tę sprawę - mówi dyrektor ds. komunikacji Polskiej Ligi Siatkówki, Kamil Składowski.

Zatem zapraszamy i my.

Robert Małolepszy



