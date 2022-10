Najsłabszy mecz sezonu? Kuriozalne błędy w polskiej lidze

Spotkanie zostało rozegrane awansem w ramach 12. kolejki. Ta zmiana przyniosła pierwszy w tym sezonie komplet punktów Czarnym. Dotąd drużyna prowadzona przez Jacka Nawrockiego wygrała raz, ale po tie-breaku - z LUK-iem Lublin. W środę nie zachwyciła, ale GKS zupełnie nie poradził sobie z osłabieniem. Trener Grzegorz Słaby miał do dyspozycji tylko jednego nominalnego środkowego - kontuzji doznali bowiem Piotr Hain i Jakub Lewandowski . Zawiodło jednak więcej elementów.

Słaby zmienił Gonzalo Quirogę , którego zastąpił Tomas Rousseaux , i gra zaczęła wyglądać lepiej. Katowiczanie zmniejszyli straty do dwóch punktów, blokiem popisał się Damian Domagała . W drugiej części partii goście opanowali jednak sytuację i nie oddali prowadzenia - wygrali 25:21.

PlusLiga. Kuriozalne błędy siatkarzy GKS-u Katowice

To właśnie Domagała, 24-letni atakujący, został awaryjnie ustawiony w roli środkowego. Ta pozycja od początku sezonu jest problemem GKS-u, przynajmniej jeśli chodzi o punktowe bloki - do środy katowiczanie mieli ich najmniej w całej lidze. Teraz, przy dwóch kontuzjach, sytuacja staje się coraz trudniejsza. Klub chce więc jak najszybciej dokooptować kolejnego środkowego do zespołu.