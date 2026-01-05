Partner merytoryczny: Eleven Sports

Najpierw Wilfredo Leon, teraz Stephane Antiga. Bogdanka oficjalnie potwierdza

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

W Bogdance LUK Lublin panuje świetna atmosfera - klub konsekwentnie zatrzymuje kluczowych zawodników, a teraz potwierdził także długofalową współpracę ze Stephane'em Antigą. Francuski szkoleniowiec zaledwie kilka miesięcy po objęciu zespołu zdobył z nim Superpuchar Polski, a jego podopieczni prowadzą w lidze. To czas pełen optymizmu dla lublinian.

Mężczyzna ubrany w koszulkę polo z logo drużyny rzutuje piłką do siatkówki na tle trybun sportowej hali
Stephane AntigaMateusz Birecki/REPORTEREast News

Ostatnie tygodnie są naprawdę dobre dla kibiców Bogdanki LUK Lublin. 5 grudnia klub ogłosił przedłużenie kontraktu Wilfredo Leona, Marcina Komendy i Kewina Sasaka, a w dalszej kolejności ogłaszano prolongaty Daenana Gyimaha, Aleksa Grozdanova i Mateusza Malinowskiego.

W poniedziałek - a więc miesiąc po Leonie - potwierdzono, że na dłużej w szeregach mistrzów Polski zostanie też trener Stephane Antiga. Potwierdziły się więc doniesienia Jakuba Balcerzaka sprzed pięciu dni. "Obie strony są bardzo zadowolone z pierwszych miesięcy współpracy i chcą to kontynuować" - pisał wtedy.

Stephane Antiga zdecydował ws. przyszłości. Jest ogłoszenie

Bogdanka potwierdziła nowy kontrakt francuskiego szkoleniowca po godzinie 13:00. Na platformie X pojawił się filmik, w którym główny bohater powiedział tylko kilka słów, ale jak ważnych.

W Lublinie mamy drużynę, mamy charakter… i mamy plan
Stephane Antiga

Przypomnijmy, że do Lublina trafił w lipcu 2025 roku, zastępując Włocha Massimo Bottiego, który po zdobyciu tytułu odszedł do Asseco Resovii Rzeszów. Dwa miesiące temu Antiga zdobył z Bogdanką Superpuchar Polski. Obecnie zespół pod jego wodzą jest liderem tabeli PlusLigi, po 14 kolejkach o punkt wyprzedza Projekt Warszawa.

Asy serwisowe Wilfredo Leona w meczu Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt WarszawaPolsat SportPolsat Sport
Stephane Antiga
Stephane AntigaJOE KLAMAR / AFPAFP
Trener w żółtej koszulce stoi na boisku sportowym, trzymając w ręce notatnik. W tle widownia i osoby siedzące przy stole sędziowskim, a atmosfera wskazuje na trwający mecz siatkówki.
Trener Bogdanki LUK Lublin Stephane Antigafot. Justyna Matjas / PLSmateriały prasowe
Stephane Antiga
Stephane AntigaAFP
