Najpierw Wilfredo Leon, teraz Stephane Antiga. Bogdanka oficjalnie potwierdza

Ostatnie tygodnie są naprawdę dobre dla kibiców Bogdanki LUK Lublin. 5 grudnia klub ogłosił przedłużenie kontraktu Wilfredo Leona, Marcina Komendy i Kewina Sasaka, a w dalszej kolejności ogłaszano prolongaty Daenana Gyimaha, Aleksa Grozdanova i Mateusza Malinowskiego.

W poniedziałek - a więc miesiąc po Leonie - potwierdzono, że na dłużej w szeregach mistrzów Polski zostanie też trener Stephane Antiga. Potwierdziły się więc doniesienia Jakuba Balcerzaka sprzed pięciu dni. "Obie strony są bardzo zadowolone z pierwszych miesięcy współpracy i chcą to kontynuować" - pisał wtedy.

Stephane Antiga zdecydował ws. przyszłości. Jest ogłoszenie

Bogdanka potwierdziła nowy kontrakt francuskiego szkoleniowca po godzinie 13:00. Na platformie X pojawił się filmik, w którym główny bohater powiedział tylko kilka słów, ale jak ważnych.

W Lublinie mamy drużynę, mamy charakter… i mamy plan

Przypomnijmy, że do Lublina trafił w lipcu 2025 roku, zastępując Włocha Massimo Bottiego, który po zdobyciu tytułu odszedł do Asseco Resovii Rzeszów. Dwa miesiące temu Antiga zdobył z Bogdanką Superpuchar Polski. Obecnie zespół pod jego wodzą jest liderem tabeli PlusLigi, po 14 kolejkach o punkt wyprzedza Projekt Warszawa.

Asy serwisowe Wilfredo Leona w meczu Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa Polsat Sport Polsat Sport

Stephane Antiga JOE KLAMAR / AFP AFP

Trener Bogdanki LUK Lublin Stephane Antiga fot. Justyna Matjas / PLS materiały prasowe

Stephane Antiga AFP