Najpierw Wilfredo Leon, teraz Stephane Antiga. Bogdanka oficjalnie potwierdza
W Bogdance LUK Lublin panuje świetna atmosfera - klub konsekwentnie zatrzymuje kluczowych zawodników, a teraz potwierdził także długofalową współpracę ze Stephane'em Antigą. Francuski szkoleniowiec zaledwie kilka miesięcy po objęciu zespołu zdobył z nim Superpuchar Polski, a jego podopieczni prowadzą w lidze. To czas pełen optymizmu dla lublinian.
Ostatnie tygodnie są naprawdę dobre dla kibiców Bogdanki LUK Lublin. 5 grudnia klub ogłosił przedłużenie kontraktu Wilfredo Leona, Marcina Komendy i Kewina Sasaka, a w dalszej kolejności ogłaszano prolongaty Daenana Gyimaha, Aleksa Grozdanova i Mateusza Malinowskiego.
W poniedziałek - a więc miesiąc po Leonie - potwierdzono, że na dłużej w szeregach mistrzów Polski zostanie też trener Stephane Antiga. Potwierdziły się więc doniesienia Jakuba Balcerzaka sprzed pięciu dni. "Obie strony są bardzo zadowolone z pierwszych miesięcy współpracy i chcą to kontynuować" - pisał wtedy.
Stephane Antiga zdecydował ws. przyszłości. Jest ogłoszenie
Bogdanka potwierdziła nowy kontrakt francuskiego szkoleniowca po godzinie 13:00. Na platformie X pojawił się filmik, w którym główny bohater powiedział tylko kilka słów, ale jak ważnych.
W Lublinie mamy drużynę, mamy charakter… i mamy plan
Przypomnijmy, że do Lublina trafił w lipcu 2025 roku, zastępując Włocha Massimo Bottiego, który po zdobyciu tytułu odszedł do Asseco Resovii Rzeszów. Dwa miesiące temu Antiga zdobył z Bogdanką Superpuchar Polski. Obecnie zespół pod jego wodzą jest liderem tabeli PlusLigi, po 14 kolejkach o punkt wyprzedza Projekt Warszawa.