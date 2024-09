Najpierw kontuzja, a potem miało być tylko lepiej. "Prawie straciłem rękę"

Paweł Zatorski wraca już do formy po jednocześnie pechowych i szczęśliwych dla siebie igrzyskach olimpijskich. Kontuzja barku dała mu się we znaki, a sam siatkarz opowiadał w wywiadach, że nigdy wcześniej nie czuł takiego bólu. Na szczęście najgorsze już minęło, a libero zagrał już pierwszy mecz po przerwie. Podczas prezentacji zespołu Asseco Resovii Rzeszów mogło dojść jednak do wypadku. "Prawie straciłem rękę" - pisał zawodnik.