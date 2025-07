Najpierw komunikat ws. Kurka, a teraz takie wieści. Prawdziwe trzęsienie ziemi

Od bardzo dawna przerwa reprezentacyjna pozwala klubom prężnie działać na rynku transferowym. To właśnie w tym okresie zespoły najczęściej decydują się na ogłaszanie pożegnań oraz informują o pozyskaniu nowych zawodników . Nie inaczej dzieję się w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle , która jako jedna z ostatnich zdecydowała się na takie komunikaty.

Już jakiś czas wiadome było, że dojdzie tam do prawdziwej rewolucji. Po wielu latach z ZAKSĄ pożegnali się dwaj amerykańscy gracze, libero, Erik Shoji oraz środkowy, David Smith. Do ich grona dołączył także kapitan reprezentacji Polski, Bartosz Kurek. Ten zabawił w PlusLidze raptem rok, po czym zdecydował się na powrót do Japonii.