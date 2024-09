Najpierw Fornal, teraz Huber. Ogłaszają ws. gwiazdy Grbicia

PZPS ogłosił, że siatkarzem 2. kolejki PlusLigi został Norbert Huber. Środkowy popisał się bardzo dobrą grą w meczu przeciwko Asseco Resovii Rzeszów. Zdobył w niej 11 punktów, z czego pięć z nich trafiło na jego konto za blok, a jeden za zagrywkę. Statystyki mówią same za siebie.

Norbert Huber zawodnikiem 2. kolejki PlusLigi

To pierwsza tego typu nagroda dla Hubera w tym sezonie. W walce o wyróżnienie pokonał Karola Butryna (zdobył w meczu 21 punktów i statuetkę MVP), Jana Firleja (nagroda MVP) i Dawida Dulskiego (14 punktów w meczu).

Choć w porównaniu do pozostałych dorobek Hubera nie wyglądał najbardziej imponująco, to w walce z tak trudnym zespołem jak Asseco Resovia Rzeszów każdy punkcik miał znaczenie. Na plus wyróżniała się też wysoka skuteczność Hubera w ataku. Zanotował w nim aż 83 proc.