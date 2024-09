Jakub Olejniczak to siatkarz, który przed startem rozkręcającego się sezonu awansował z akademii do pierwszego zespołu PSG Stali Nysa. Wiązane są z nim wielkie nadzieje, bo 17-latek został najmłodszym zawodnikiem tego sezonu PlusLigi. Libero nie zanotował jednak jeszcze debiutu wśród seniorów, co mogłoby mieć miejsce w miniony weekend. Wyjazdowy mecz z Asseco Resovią odwołano, ale gdy Olejniczak był z drużyną, jego dom rodzinny spotkała prawdziwa tragedia. Teraz nastolatek wraz z rodziną potrzebują pomocy finansowej.