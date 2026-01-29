Nadeszły wieści o gwieździe kadry Grbicia. "Chroniczny ból". Jednoznaczna diagnoza

Poprzedni sezon dla Kewina Sasaka był pełen pozytywnych emocji. Najpierw atakujący zdobył mistrzostwo Polski wraz z zespołem Bogdanki LUK Lublin, a następnie stał się jedną z głównych postaci reprezentacji Polski. W obliczu licznych kontuzji w kadrze Nikola Grbić postawił na atakującego z Lublina i w wielu spotkaniach Sasak udowadniał, że może być solidny punktem reprezentacji również w przyszłości.

Nieco więcej złych doświadczeń 28-latek ma w trwających rozgrywkach. Te wynikają przede wszystkim z problemów zdrowotnych, jakie towarzyszą Sasakowi. W ostatnim czasie zawodnik nie pojawia się na parkiecie. Na razie nie jest jasne, kiedy wróci do regularnych występów. Nieco więcej o kłopotach ze zdrowiem siatkarz opowiedział kilka dni temu w rozmowie z TVP Sport. Wyznał, że problem nie jest nowy.

Kewin Sasak zmaga się z problemami zdrowotnymi. Wiadomo, czy będzie potrzebna operacja

"Mam drobne problemy. Od okresu świątecznego bark zaczął się odzywać. Doraźne wyciszenie nie pomaga, ale jestem pełny nadziei i wykonuję ćwiczenia" - wyjawił siatkarz reprezentacji Polski i zespołu mistrzów Polski. O sytuację Sasaka, również w rozmowie z TVP Sport, zapytany został szkoleniowiec Bogdanki LUK Lublin, Stephane Antiga. Francuz potwierdził, że po rozmowie z siatkarzem postanowiono dać mu odpocząć.

"Zaczęło się w grudniu. Nie doszło jednak do urazu, to chroniczny ból, który potęgował się z dnia na dzień do momentu, w którym stał się nieznośny. Zdecydowaliśmy się na danie Kewinowi przerwy, by mógł na spokojnie przygotować się do zmagań Pucharu Polski" - opowiedział Antiga. Dodał, że po wspomnianych rozgrywkach wraz ze sztabem uznał, iż da czas zawodnikowi na dojście do pełnej sprawności i siatkarz do gry wróci, gdy nie będzie doskwierał mu ból.

Jednocześnie zaprzeczył, że Sasakowi będzie potrzebna operacja po zakończeniu sezonu, choć w siatkarskim środowisku takie niepotwierdzone doniesienia się pojawiły. "Nie, zaprzeczam doniesieniom o tym, że Kewin potrzebować będzie operacji" - zdementował szkoleniowiec lubelskiego zespołu. Jednocześnie to dobra informacja i dla samego siatkarza, który nie będzie musiał przechodzić rehabilitacji po zabiegu oraz dla Nikoli Grbicia, który najprawdopodobniej będzie mógł skorzystać z usług Sasaka w sezonie reprezentacyjnym.

Kewin Sasak Volleyball World materiały prasowe

Wilfredo Leon i Kewin Sasak Artur Barbarowski East News

