Nadeszły wieści o gwieździe kadry Grbicia. "Chroniczny ból". Jednoznaczna diagnoza
W ostatnich miesiącach kariera Kewina Sasaka nabrała rozpędu i stał się jedną z czołowych postaci nie tylko PlusLigi, ale również i reprezentacji Polski. Zawodnik regularnie powoływany w zeszłym sezonie przez Nikolę Grbicia w ostatnim czasie zmaga się z problemami zdrowotnymi, które towarzyszą mu od dłuższego czasu. Klubowy szkoleniowiec Sasaka, Stephane Antiga zdradził, czy siatkarzowi będzie potrzebna operacja.
Poprzedni sezon dla Kewina Sasaka był pełen pozytywnych emocji. Najpierw atakujący zdobył mistrzostwo Polski wraz z zespołem Bogdanki LUK Lublin, a następnie stał się jedną z głównych postaci reprezentacji Polski. W obliczu licznych kontuzji w kadrze Nikola Grbić postawił na atakującego z Lublina i w wielu spotkaniach Sasak udowadniał, że może być solidny punktem reprezentacji również w przyszłości.
Nieco więcej złych doświadczeń 28-latek ma w trwających rozgrywkach. Te wynikają przede wszystkim z problemów zdrowotnych, jakie towarzyszą Sasakowi. W ostatnim czasie zawodnik nie pojawia się na parkiecie. Na razie nie jest jasne, kiedy wróci do regularnych występów. Nieco więcej o kłopotach ze zdrowiem siatkarz opowiedział kilka dni temu w rozmowie z TVP Sport. Wyznał, że problem nie jest nowy.
Kewin Sasak zmaga się z problemami zdrowotnymi. Wiadomo, czy będzie potrzebna operacja
"Mam drobne problemy. Od okresu świątecznego bark zaczął się odzywać. Doraźne wyciszenie nie pomaga, ale jestem pełny nadziei i wykonuję ćwiczenia" - wyjawił siatkarz reprezentacji Polski i zespołu mistrzów Polski. O sytuację Sasaka, również w rozmowie z TVP Sport, zapytany został szkoleniowiec Bogdanki LUK Lublin, Stephane Antiga. Francuz potwierdził, że po rozmowie z siatkarzem postanowiono dać mu odpocząć.
"Zaczęło się w grudniu. Nie doszło jednak do urazu, to chroniczny ból, który potęgował się z dnia na dzień do momentu, w którym stał się nieznośny. Zdecydowaliśmy się na danie Kewinowi przerwy, by mógł na spokojnie przygotować się do zmagań Pucharu Polski" - opowiedział Antiga. Dodał, że po wspomnianych rozgrywkach wraz ze sztabem uznał, iż da czas zawodnikowi na dojście do pełnej sprawności i siatkarz do gry wróci, gdy nie będzie doskwierał mu ból.
Jednocześnie zaprzeczył, że Sasakowi będzie potrzebna operacja po zakończeniu sezonu, choć w siatkarskim środowisku takie niepotwierdzone doniesienia się pojawiły. "Nie, zaprzeczam doniesieniom o tym, że Kewin potrzebować będzie operacji" - zdementował szkoleniowiec lubelskiego zespołu. Jednocześnie to dobra informacja i dla samego siatkarza, który nie będzie musiał przechodzić rehabilitacji po zabiegu oraz dla Nikoli Grbicia, który najprawdopodobniej będzie mógł skorzystać z usług Sasaka w sezonie reprezentacyjnym.