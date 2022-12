Pierwszy set rozpoczął się od trzech ataków Jakuba Kochanowskiego . Pewnie byłoby ich mniej, gdyby nie to, że w dwóch pierwszych próbach środkowy Resovii popełnił błędy. Gospodarze musieli więc odrabiać straty, co udało im się po asie serwisowym Toreya Defalco . Gdy Amerykanin po pełnym obejściu po raz drugi pojawił się w polu zagrywki, zapewnił drużynie prowadzenie 15:13.

Po chwili rzeszowianie mieli już cztery punkty przewagi. To nie był jednak koniec emocji, bo GKS prowadzony w ofensywie przez Jakuba Jarosza doprowadził do remisu 23:23. W końcówce lepsi byli jednak gospodarze. Piłka po serwisie Kochanowskiego wróciła na ich stronę, kontratak wykończył Maciej Muzaj .

Cebulj i Defalco w formie. Asseco Resovia wygrywa drugą partię

PlusLiga. Resovia kończy sprawę blokiem

Gospodarze wyrównali po zagrywce Muzaja, który świetnym serwisem doprowadził do stanu 14:14. Wyrównana gra trwała do końca seta, ale ostatecznie to Resovia jako pierwsza miała piłkę setową, a co za tym idzie - meczową. I od razu zamieniła ją na punkt, bo blok rzeszowian zatrzymał Jarosza i ustalił wynik na 25:23. Nagrodę dla MVP spotkania otrzymał Defalco.