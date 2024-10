Na Łukasza Kaczmarka spadła fala krytyki, teraz odpowiada. Krótko o "ekspertach"

W 2023 roku, gdy z problemami zdrowotnymi zmagał się Bartosz Kurek, to Łukasz Kaczmarek stał się podstawowym atakującym reprezentacji Polski. I wydawało się, że w ligowym sezonie 2023/2024 potwierdzi swoją wysoką formę, stając się pewniakiem do wyjazdu na igrzyska olimpijskie. Tak się jednak nie stało - grający wówczas dla ZAKSY Kędzierzyn-Koźle Kaczmarek nie błyszczał i do końca nie był pewien, czy do Paryża pojedzie. Reklama

Ostatecznie Nikola Grbić postawił na zawodnika, chociaż ten był krytykowany zarówno przez kibiców, jak i ekspertów. Ten razem z kolegami sięgnął po olimpijskie srebro, a teraz, w trakcie trwania kolejnego sezonu ligowego, w którym spisuje się na boisku coraz lepiej , opowiedział o ostatnich miesiącach ze swojej perspektywy w rozmowie z TVP Sport.

Zawodnik, który zmienił ZAKSĘ na Jastrzębski Węgiel, odniósł się m.in. do ostatniego w swoim wykonaniu sezonu w barwach klubu z Kędzierzyna-Koźla.

"To były wzloty i upadki. Zaczęło się świetnie. Wygraliśmy Superpuchar. Później pojawiło się mnóstwo różnych sytuacji, które miały wpływ na to, że sezon niestety zakończył się dla nas tak, a nie inaczej. Nie chcę do tego wracać, bo to był zdecydowanie najgorszy moment w mojej karierze" - powiedział.

Łukasz Kaczmarek o ekspertach. "Absolutnie nie czytam"

Kaczmarek w trakcie poprzedniego sezonu przez ponad dwa tygodnie nie brał udziału w treningach i nie grał w meczach, nie zabierał też głosu w mediach społecznościowych. Na początku marca jego menedżer Jakub Michalak w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet ujawnił, że jego klient przeszedł ciężki epizod depresyjny. Reklama

Nawiązując do tego trudnego czasu dziennikarka TVP Sport zapytała Kaczmarka, czy mówienie o problemach mentalnych jest jego zdaniem wyrazem odwagi.

Mówienie o tym jest bardzo ważne, ale i bardzo trudne. Obecnie skupiam się na tym, co w klubie, wiem, że mam stuprocentowe zaufanie pierwszego trenera, całego sztabu i zawodników. Mam też zaufanie i wiarę mojej rodziny, a to jest dla mnie najważniejsze ~ wyznał reprezentant Polski.

Atakujący Jastrzębskiego Węgla przy okazji odniósł się do krytycznych opinii pod swoim adresem. "Eksperci są do tego, żeby oceniać, wypowiadać się, głównie krytykować, bo to dużo lepiej się sprzedaje. Przestałem więc słuchać głosów ludzi, którzy nie znali mojej sytuacji. Absolutnie nie czytam, nie skupiam się na tym. Koncentruję się wyłącznie na tym, co dla mnie najważniejsze, czyli rodzina i drużyna" - zadeklarował.



W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów: Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222, Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212. Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl, gdzie znajduje się grafik dostępnych specjalistów: lekarzy psychiatrów, prawników i pracowników socjalnych.W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112. Reklama

Łukasz Kaczmarek / Piotr Matusewicz / East News

Łukasz Kaczmarek / Mauro Pimentel / AFP / AFP