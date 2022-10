Mocne uderzenie na początek ligi. Drużyna z Warszawy rozbita

Po niej nie było jednak lepiej. Problemy miał Linus Weber , atakujący z Warszawy, który zamieniał na punkt tylko co czwarte zagranie. Błędy w ataku zdarzały się także atakującemu gospodarzy, Maciejowi Muzajowi , ale gdy popisał się asem serwisowym, Resovia prowadziła już 17:10. Set skończył się prawdziwym pogromem, bo tak można nazwać rezultat 25:12 .

Problemy warszawskich atakujących. Asseco Resovia znów górą

Projekt w poprzednim sezonie spisał się mocno poniżej oczekiwań, kończąc ligę na dziewiątym miejscu. W podstawowym składzie drużyny na pierwszy mecz sezonu znalazło się trzech nowych zawodników. Wśród nich był 39-letni Kamil Baranek . To właśnie czeski przyjmujący trafił do drużyny tuż przed startem sezonu, w obliczu kontuzji dwóch ważnych zawodników.

Już po kilku minutach drugiej partii Santilli ostatecznie stracił cierpliwość do Webera, czyli innego nowego człowieka w drużynie. Zastąpił go Niels Klapwijk. W ataku najlepiej wyglądał jednak przyjmujący Igor Grobelny. Mimo to Resovia znów od początku prowadziła, choć tym razem dwoma, trzema punktami.