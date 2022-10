Mocna odpowiedź mistrza Polski. O kryzysie nie ma mowy?

Kędzierzynianie ostatnich dni nie mogli zaliczyć do udanych. Przegrali dwa ważne spotkania: ligowe derby Opolszczyzny z PSG Stalą Nysa i mecz o AL-KO Superpuchar Polski z Jastrzębskim Węglem . W niedzielę po tamtych porażkach nie było jednak śladu. Mistrzowie Polski pewnie i szybko wygrali z osłabionym Treflem. Wygrana sprawiła, że wracają do ścisłej czołówki PlusLigi - wskoczyli na czwarte miejsce w tabeli .

Kędzierzynianie znakomicie rozpoczęli spotkanie. Szybko udało im się zablokować Mariusza Wlazłego, prowadzili 6:1. Co prawda rywale niemal natychmiast zmniejszyli straty do kilku punktów, ale po kilku minutach równej gry ponownie gospodarze zbudowali sobie przewagę. Pomógł w tym as serwisowy Davida Smitha.