Mistrzowie Polski zatrzymani w Warszawie. Epicki bój o medale trwa

Po znakomitej drugiej części sezonu Projekt stał się poważnym kandydatem do miejsca na podium. Nie zdołał jednak wskoczyć do pierwszej czwórki przed końcem rundy zasadniczej i w boju o strefę medalową trafił na ZAKS-ę. W dwóch pierwszych spotkaniach był bliski sprawienia niespodzianki, ale ostatecznie oba przegrał po tie-breakach. W piątek w końcu dopiął swego i przedłużył nadzieje na medal co najmniej o dzień.