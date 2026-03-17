Tuż przed startem meczu, a właściwie już po jego rozpoczęciu, w trudnej sytuacji znalazł się Energa Trefl Gdańsk. Drużyna z Trójmiasta przez cały sezon znajdowała się w czołowej ósemce, a teraz z niej wypadła - na dziewiąte miejsce strąciła ją ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która pokonała 3:1 Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski.

O trzy miejsca w fazie play-off Gdańszczanie walczą właśnie z ZAKS-ą, JSW Jastrzębskim Węglem oraz PGE GiEK Skrą Bełchatów. Z kolei Bogdanka LUK Lublin miała jeszcze szansę na drugie miejsce na koniec fazy zasadniczej, ale też musiała się oglądać za siebie, na goniące ją zespoły z Olsztyna i Rzeszowa.

Osłabienia nie zatrzymały mistrzów Polski. Świetny początek Bogdanki LUK Lublin

Przede wszystkim jednak mistrzowie Polski musieli mierzyć się z problemami kadrowymi. W weekend sobie z nimi nie poradzili i rozbiła ich Aluron CMC Warta Zawiercie. We wtorek znów tylko na zagrywkę wchodził Wilfredo Leon, cierpiący przez uraz dłoni. Wciąż do gry w pełnym wymiarze nie jest gotów atakujący Kewin Sasak. Dopiero w Gdańsku do gry, w trakcie pierwsze partii, wrócił środkowy Daenan Gyimah.

Pierwszy set w Ergo Arenie był dla Lublinian udany. Szybko uzyskali dużą przewagę, po punktowym bloku Aleksa Grozdanowa prowadzili już 12:5. Gospodarze zbliżyli się do rywali tylko na chwilę, ale o wyrównaniu nie było mowy. Bardzo dobrze wypadł zastępujący Leona Jakub Wachnik - zdobył siedem punktów, a Bogdanka LUK wygrała 25:20.

W drugim secie również to goście szybko uciekli na cztery punkty. Trener Trefla Mariusz Sordyl zdecydował się na zmianę atakującego - Damiana Schulza zastąpił młody reprezentant Polski Aleks Nasewicz.

Lublinianie pilnowali przewagi, zagrywką celowali głównie w Piotra Orczyka, chcąc ograniczyć jego rolę w ataku. Rozgrywający gości Marcin Komenda radził sobie nawet w trudnych sytuacjach, wybierając efektowne, ale i skuteczne rozwiązania. A nawet kiedy tempo rozegrania nie było idealne, jak w ostatniej akcji, i tak poradził sobie w ataku Mateusz Malinowski. I mistrzowie Polski wygrali 25:18.

PlusLiga. Trudna sytuacja Energa Trefla Gdańsk. Mateusz Malinowski pomógł mistrzom Polski

Na początku trzeciej partii w końcu jednak to Gdańszczanie wypracowali sobie przewagę i prowadzili 9:6. Na boisku od początku seta był już Nasewicz, a także rezerwowy rozgrywający Przemysław Stępień.

Przy prowadzeniu gospodarzy 12:8 trener Bogdanki LUK Stephane Antiga poprosił o przerwę. Różnicę do punktu pomogła zniwelować zagrywka wprowadzonego na chwilę z rezerwy Leona. Ale potem rozpoczął się koncert bloków gospodarzy. Zdobyli tym elementem aż sześć punktów, ostatecznie pokonując mistrzów Polski 25:17.

Liderem Energa Trefla w ofensywie był niemiecki przyjmujący Tobias Brand. Czwarty set był wyrównany, ale w połowie partii prowadzenie 13:10 objęli goście - pomógł as serwisowy Malinowskiego. Mistrzowie Polski znów przejęli kontrolę nad rozwojem sytuacji na boisku. Przed końcówką Malinowski zdobył jeszcze jeden punkt zagrywką, a Lublinianie ostatecznie wygrali 25:19. Nagroda dla MVP meczu trafiła do Malinowskiego.

Energa Trefl Gdańsk na kolejkę przed końcem fazy zasadniczej pozostaje na dziewiątym miejscu w tabeli PlusLigi. W ostatnim meczu zagra z Barkomem Każany Lwów. Bogdanka LUK Lublin jest punkt za drugim w zestawieniu PGE Projektem Warszawa, zostaje jej mecz ze spadkowiczem z Częstochowy.

