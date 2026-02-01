Mistrzowie Polski jednak strąceni. Ten siatkarz przyćmił nawet Wilfredo Leona

Ostatni mecz Bogdanki LUK Lublin z Asseco Resovią Rzeszów zakończył się szybko, bo już po trzech setach. Mistrzowie Polski rozbili rywali w finale TAURON Pucharu Polski. Tym razem byli jednak po pięciosetowej batalii w Lidze Mistrzów i ponownie nie mogli skorzystać z pomocy nominalnych atakujących.

Ale Asseco Resovia Rzeszów zanotowała ostatnio sporo rozczarowujących wyników. Tydzień temu przegrała w PlusLidze z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle, tuż po tym poległa w Lidze Mistrzów z SVG Luneburg.

Artur Szalpuk kontra Hilir Henno. Pasjonujący pojedynek w hicie PlusLigi

Początek niedzielnego hitu PlusLigi to pojedynek Artura Szalpuka z Hilirem Henno. To przyjmujący dostawali w tej części meczu najwięcej piłek do ataku i dobrze wywiązywali się ze swoich obowiązków. Ale to Asseco Resovia prowadziła 11:8.

Gdy goście zbliżyli się do Rzeszowian, znów pokazał się Szalpuk, który pomógł na środku i zablokował atak Aleksa Grozdanowa. Kontratak wykończony przez Henno dał jednak Lublinianom remis 16:16. I to oni lepiej rozegrali końcówkę. Wilfredo Leon pomógł blokiem, Henno zagrywką. Skończył się zwycięstwem wyższym niż można było się spodziewać - Bogdanka LUK pokonała rywali 25:20.

Resovii w pierwszym secie nie pomogły nawet świetne interwencje w obronie Michała Potery. To właśnie on tym razem zagrał na pozycji libero, zastępując Erika Shojiego. Na drugą partię trener Massimo Botti posłał kolejnego rezerwowego - Klemena Cebulja zastąpił Yacine Louati.

I to właśnie blok Francuza dał gospodarzom cztery punkty przewagi w drugim secie. Mistrzowie Polski jeszcze próbowali odrobić straty, ale wyrównać im się już nie udało. Na przeszkodzie stały błędy - łącznie aż dziewięć. Trzy punkty rywalom po nieudanych atakach oddał Leon. Co prawda Rzeszowianie także popełnili aż dziewięć błędów, ale wygrali zdecydowanie, bo aż 25:18.

PlusLiga. Asseco Resovia Rzeszów blisko kompletu punktów. Mistrzowie Polski na to nie pozwolili

W trzecim secie znów ataki gospodarzy napędzał Szalpuk. Resovia odskakiwała na dwa punkty, Lublinianie doprowadzali do remisu - m.in. po asie serwisowym Leona. W końcu jednak Rzeszowianie objęli prowadzenie 17:14: najpierw punkt blokiem zdobył Karol Butryn, potem kontratak wykończył Szalpuk.

Co prawda mistrzowie Polski jeszcze zmniejszyli straty do punktu, ale po chwili Szalpuk odpowiedział asem serwisowym. Lider Resovii poprowadził ją do zwycięstwa 25:21 - w ataku w ostatnich akcjach seta zawiódł nawet Leon.

Bogdanka LUK Lublin od nowa nacisnęła jednak w czwartej partii. Odskoczyła na dwa punkty po asie serwisowym Leona. Gospodarze wyrównali, ale przy stanie 10:10 znów zagrywką zaskoczył ich Henno.

Potrójny blok Lublinian przy ataku Szalpuka dał im już prowadzenie 15:11. Nic nadal nie było jednak przesądzone, bo lider Rzeszowian wkrótce zmniejszył straty gospodarzy do punktu. Goście, choć mocno naciskani, poradzili sobie jednak i wygrali 25:22.

Siatkówka. Tie-break w ligowym hicie

W tie-breaku Marcin Janusz zaskoczył zagrywką Leona, a potem Louati zablokował atak Henno, i gospodarze prowadzili 5:2. Tyle że Francuz odpowiedział Resovii i szybko doprowadził do remisu.

Ostatecznie jednak Rzeszowianie okazali się w niedzielę lepsi. Po zmianie stron asem serwisowym popisał się środkowy Cezary Sapiński i jego zespół odskoczył na trzy punkty. Po chwili gospodarze świętowali wygraną 15:8, a Szalpuk uniósł statuetkę dla MVP spotkania po zdobyciu 28 punktów. Leon zdobył ich 16, Henno 19.

Bogdanka LUK Lublin na dobre traci pozycję lidera PlusLigi. Na pierwszym miejscu na razie pozostaje Aluron CMC Warta Zawiercie, która wskoczyła tam w sobotę, po wygranej z JSW Jastrzębskim Węglem. Resovia odrabia do Lublinian cenny punkt.

Marcin Janusz z Asseco Resovii i Wilfredo Leon z Bogdanki LUK Lublin Darek Delmanowicz PAP

Thales Hoss przyjmuje, obok Jakub Wachnik - obaj z Bogdanki LUK Lublin Darek Delmanowicz PAP

Wilfredo Leon, lider Bogdanki LUK Lublin Darek Delmanowicz PAP

