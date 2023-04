Mistrzowie Polski byli na łopatkach. Nagle wszystko się zmieniło

W szóstce ZAKS-y po raz kolejny znalazł się Norbert Huber, który wskoczył już do składu na ostatnie spotkanie ćwierćfinałowe z Projektem Warszawa. Kędzierzynianie rozpoczęli dobrze, od prowadzenia 4:1. Resovia odpowiedziała jednak serią bloków - brylował w nich Jan Kozamernik - i sama zaczęła budować przewagę. As serwisowy Klemena Cebulja, błąd Hubera, który niepotrzebnie chciał pomagać kolegom w przyjęciu, i to gospodarze prowadzili 15:10.