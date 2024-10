Mistrzowie horrorów wreszcie zwycięscy. Pierwsza wygrana w sezonie

Trudno było wskazać faworyta tego spotkania - Ślepsk Malow Suwałki wygrał dwa razy w trzech dotychczasowych meczach sezonu 2024/25, ale ten bilans zanotował z niżej notowanymi rywalami. Z kolei Trefl Gdańsk przegrał trzykrotnie na wyjazdach, ale za każdym razem stało się po tie-breaku - "lwy" m.in. rzuciły mocne wyzwanie silnym Bogdance LUK Lublin i Skrze Bełchatów. Ostatecznie to goście znad morza okazali się lepsi, wygrali 3:1 na wyjeździe - to ich pierwsza wygrana w tych rozgrywkach.

Lepiej zaczęli goście, wśród których wyróżniał się najlepszy w tym spotkaniu Piotr Orczyk, to głównie jemu siatkarze Trefla zawdzięczają prowadzenie 9:5 w pierwszym secie. Sprytny atak reprezentanta Brazylii, Honorato Nobregi zmniejszył deficyt Ślepska do zaledwie jednego punktu - 11:12, a as serwisowy brazylijskiego rozgrywającego Matiasa Sancheza dał remis, po 14. W końcówce seta rywale szli cios za cios, ale to goście uciekali, a gospodarze gonili. Nieskutecznie. Seta na korzyść Trefla zakończył skutecznym atakiem Jakub Czerwiński, którego zaraz na początku drugiego seta zastąpił holenderski przyjmujący Gijs Jorna. Druga partia zaczęła się od zdecydowanej przewagi Ślepska, który prowadził już 5:1. Trefl Gdańsk uparcie gonił gospodarzy, przewaga zmniejszała się do jednego punktu przy stanie 15:14. Potem znów odskoczył Ślepsk, gdy w pole zagrywki wszedł Brazylijczyk Honorato, który zdobywał kolejne punkty czyniąc spustoszenie wśród przyjmujących gości. Wydawało się, że set zakończy się łatwą wygraną gospodarzy, ale w ataku pomylił się Bartosz Filipiak, czym dał nadzieję Treflowi. Nie na długo jednak - z zagrywki przestrzelił rezerwowy Rafał Sobański i było 1:1 w setach.