Mistrz świata rzucił wyzwanie Wilfredo Leonowi. Tak się skończyło, lider jest tylko jeden
Mistrzowie Polski błyskawicznie odpowiedzieli na świetny mecz wicelidera PlusLigi. Siatkarze Bogdanki LUK Lublin mieli w Kędzierzynie-Koźlu jeden cel: ograć ZAKS-ę i wrócić na czoło tabeli. Początek spotkania przyniósł jednak spore zaskoczenie. Dopiero od drugiej partii Wilfredo Leon i spółka zaczęli mozolnie pracować na zwycięstwo. Spotkanie rozstrzygnął jednak dopiero tie-break.
Bogdanka LUK Lublin pierwszą rundę fazy zasadniczej skończyła jako lider PlusLigi. W tym tygodniu miała jednak spore problemy z pierwszoligową Stalą Nysa, która "urwała" jej seta w meczu TAURON Pucharu Polski. W dodatku w Kędzierzynie-Koźlu nie mógł jej pomóc kontuzjowany atakujący Kewin Sasak.
I już pierwszy set pokazał, że podopiecznym Stephane'a Antigi łatwo w sobotę nie będzie. I to mimo że to oni odskoczyli w połowie pierwszego seta. Skorzystali z serii zagrywek niezawodnego Wilfredo Leona i objęli prowadzenie 16:12. Szybko jednak zagrywką odpowiedział Rafał Szymura i różnica zmalała do punktu.
Kluczowy okazał się jednak kędzierzyński blok. To on pozwolił gospodarzom doprowadzić do remisu 18:18. I to Kędzierzynianie lepiej rozegrali końcówkę. Leon najpierw zaatakował w aut, potem nadział się na blok. Łącznie ZAKSA w pierwszym secie wygrała w bloku aż 7:0, a całą partię 25:22.
Siatkówka. Wilfredo Leon zatrzymany w pierwszym secie. A potem taka odpowiedź
Zwycięstwo wywołało aplauz kędzierzyńskich kibiców, którzy wypełnili halę na pierwszy noworoczny mecz. Oklaskiwali m.in. wracających do gry libero Mateusza Czunkiewicza i środkowego Karola Urbanowicza.
W sobotę z dobrej strony pokazywał się też atakujący Kamil Rychlicki, który w bloku miał "patent" na Leona. Włoski mistrz świata z polskimi korzeniami w drugim secie dał ZAKS-ie prowadzenie po kilku słabszych minutach. Problemy miał też przyjmujący z Lublina Jackson Young.
ZAKSA zyskała cztery punkty przewagi, wygrywała 12:8. Ale w końcu i goście odpowiedzieli szczelnymi blokami, doprowadzając do remisu 13:13. Problemem Kędzierzynian w tym secie było niedokładne przyjęcie zagrywki. Mistrzowie Polski w końcówce seta w pełni opanowali sytuację i wygrali 25:22.
PlusLiga. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle doprowadza do tie-breaka
W drużynie Antigi od drugiego seta grał już Kanadyjczyk Daenan Gyimah, który zastąpił na środku swojego rodaka Fynniana McCarthy'ego. A gra Lublinian układała się coraz lepiej. W trzeciej partii rozgrywający Marcin Komenda nie szukał jednak w ataku zdecydowanego lidera, nie stawiał wyłącznie na Leona.
W ofensywie nie zawodził także zastępujący Sasaka Mateusz Malinowski. I w połowie trzeciej partii Bogdanka LUK zaczęła budować przewagę, która sięgnęła siedmiu punktów. Ostatecznie wygrała 25:19.
Czwarta partia to z kolei znów wyrównana rywalizacja. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, choć też po obu stronach sporo było błędów w polu zagrywki. Po stronie ZAKS-y na boisku był już rezerwowy przyjmujący Jakub Szymański.
I z takiego obrazu gry wyłoniła się w końcu przewaga gospodarzy. Rychlicki dał im prowadzenie 20:17, a wygraną 25:21 przypieczętował efektowny blok Urbanowicza przy ataku Leona.
Tie-break w meczu Bogdanki LUK Lublin. Leon mocniejszy od Rychlickiego
Lublinianie w tie-breaku nie czekali jednak na rywali. Przy stanie 5:2 dla gości trener ZAKS-y Andrea Giani poprosił o pierwszą przerwę, przy wyniku 7:3 o drugą.
Bogdanka LUK potrafiła w piątej partii zablokować Rychlickiego, reprezentant Włoch nie ustrzegł się też błędu w ataku. Wypracowanej przewagi ZAKSA nie wypuściła. W końcówce do pomocy w bloku niespodziewanie pojawił się Sasak, a Lublinianie zwyciężyli w tie-breaku 15:11.
Zwycięstwo sprawia, że lubelski zespół znów jest liderem PlusLigi. Opuścił to miejsce tylko na parę godzin, po zwycięstwie PGE Projektu Warszawa z Aluron CMC Wartą Zawiercie.
Dla ZAKS-y to już czwarta porażka z rzędu. Kędzierzynianie zdobyli cenny punkt, ale do czołowej ósemki PlusLigi tracą ich wciąż siedem.
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Rychlicki, Urbanowicz, Szymura, Isaacson, Jakubiszak, Grobelny - Czunkiewicz (libero) oraz Szymański, Rećko, Krawiecki
Bogdanka LUK Lublin: Malinowski, Grozdanow, Young, Komenda, McCarthy, Leon - Thales (libero) oraz Gyimah, Wachnik, Sasak