Bogdanka LUK Lublin pierwszą rundę fazy zasadniczej skończyła jako lider PlusLigi. W tym tygodniu miała jednak spore problemy z pierwszoligową Stalą Nysa, która "urwała" jej seta w meczu TAURON Pucharu Polski. W dodatku w Kędzierzynie-Koźlu nie mógł jej pomóc kontuzjowany atakujący Kewin Sasak.

I już pierwszy set pokazał, że podopiecznym Stephane'a Antigi łatwo w sobotę nie będzie. I to mimo że to oni odskoczyli w połowie pierwszego seta. Skorzystali z serii zagrywek niezawodnego Wilfredo Leona i objęli prowadzenie 16:12. Szybko jednak zagrywką odpowiedział Rafał Szymura i różnica zmalała do punktu.

Kluczowy okazał się jednak kędzierzyński blok. To on pozwolił gospodarzom doprowadzić do remisu 18:18. I to Kędzierzynianie lepiej rozegrali końcówkę. Leon najpierw zaatakował w aut, potem nadział się na blok. Łącznie ZAKSA w pierwszym secie wygrała w bloku aż 7:0, a całą partię 25:22.

Siatkówka. Wilfredo Leon zatrzymany w pierwszym secie. A potem taka odpowiedź

Zwycięstwo wywołało aplauz kędzierzyńskich kibiców, którzy wypełnili halę na pierwszy noworoczny mecz. Oklaskiwali m.in. wracających do gry libero Mateusza Czunkiewicza i środkowego Karola Urbanowicza.

W sobotę z dobrej strony pokazywał się też atakujący Kamil Rychlicki, który w bloku miał "patent" na Leona. Włoski mistrz świata z polskimi korzeniami w drugim secie dał ZAKS-ie prowadzenie po kilku słabszych minutach. Problemy miał też przyjmujący z Lublina Jackson Young.

ZAKSA zyskała cztery punkty przewagi, wygrywała 12:8. Ale w końcu i goście odpowiedzieli szczelnymi blokami, doprowadzając do remisu 13:13. Problemem Kędzierzynian w tym secie było niedokładne przyjęcie zagrywki. Mistrzowie Polski w końcówce seta w pełni opanowali sytuację i wygrali 25:22.

PlusLiga. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle doprowadza do tie-breaka

W drużynie Antigi od drugiego seta grał już Kanadyjczyk Daenan Gyimah, który zastąpił na środku swojego rodaka Fynniana McCarthy'ego. A gra Lublinian układała się coraz lepiej. W trzeciej partii rozgrywający Marcin Komenda nie szukał jednak w ataku zdecydowanego lidera, nie stawiał wyłącznie na Leona.

W ofensywie nie zawodził także zastępujący Sasaka Mateusz Malinowski. I w połowie trzeciej partii Bogdanka LUK zaczęła budować przewagę, która sięgnęła siedmiu punktów. Ostatecznie wygrała 25:19.

Czwarta partia to z kolei znów wyrównana rywalizacja. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, choć też po obu stronach sporo było błędów w polu zagrywki. Po stronie ZAKS-y na boisku był już rezerwowy przyjmujący Jakub Szymański.

I z takiego obrazu gry wyłoniła się w końcu przewaga gospodarzy. Rychlicki dał im prowadzenie 20:17, a wygraną 25:21 przypieczętował efektowny blok Urbanowicza przy ataku Leona.

Tie-break w meczu Bogdanki LUK Lublin. Leon mocniejszy od Rychlickiego

Lublinianie w tie-breaku nie czekali jednak na rywali. Przy stanie 5:2 dla gości trener ZAKS-y Andrea Giani poprosił o pierwszą przerwę, przy wyniku 7:3 o drugą.

Bogdanka LUK potrafiła w piątej partii zablokować Rychlickiego, reprezentant Włoch nie ustrzegł się też błędu w ataku. Wypracowanej przewagi ZAKSA nie wypuściła. W końcówce do pomocy w bloku niespodziewanie pojawił się Sasak, a Lublinianie zwyciężyli w tie-breaku 15:11.

Zwycięstwo sprawia, że lubelski zespół znów jest liderem PlusLigi. Opuścił to miejsce tylko na parę godzin, po zwycięstwie PGE Projektu Warszawa z Aluron CMC Wartą Zawiercie.

Dla ZAKS-y to już czwarta porażka z rzędu. Kędzierzynianie zdobyli cenny punkt, ale do czołowej ósemki PlusLigi tracą ich wciąż siedem.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Rychlicki, Urbanowicz, Szymura, Isaacson, Jakubiszak, Grobelny - Czunkiewicz (libero) oraz Szymański, Rećko, Krawiecki

Bogdanka LUK Lublin: Malinowski, Grozdanow, Young, Komenda, McCarthy, Leon - Thales (libero) oraz Gyimah, Wachnik, Sasak

Wilfredo Leon: Bardzo dobrze wykorzystaliśmy ten czas Polsat Sport Polsat Sport

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin Krzysztof widerski PAP

Rafał Szymura, kapitan ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle Polska Press/East News / WIKTOR GUMINSKI/NOWA TRYBUNA OPOLSKA East News

Marcin Komenda, rozgrywający Bogdanki LUK Lublin fot. Piotr Sumara/PLS materiały prasowe