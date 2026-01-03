Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mistrz świata rzucił wyzwanie Wilfredo Leonowi. Tak się skończyło, lider jest tylko jeden

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Mistrzowie Polski błyskawicznie odpowiedzieli na świetny mecz wicelidera PlusLigi. Siatkarze Bogdanki LUK Lublin mieli w Kędzierzynie-Koźlu jeden cel: ograć ZAKS-ę i wrócić na czoło tabeli. Początek spotkania przyniósł jednak spore zaskoczenie. Dopiero od drugiej partii Wilfredo Leon i spółka zaczęli mozolnie pracować na zwycięstwo. Spotkanie rozstrzygnął jednak dopiero tie-break.

Siatkarz w żółtej koszulce z numerem 9 wykonuje dynamiczny ruch ręką, na jego twarzy widoczny jest wyraz pozytywnych emocji, w tle rozmazane światła i widownia.
Wilfredo Leon znów był ważną postacią Bogdanki LUK LublinMarcin GolbaAFP

Bogdanka LUK Lublin pierwszą rundę fazy zasadniczej skończyła jako lider PlusLigi. W tym tygodniu miała jednak spore problemy z pierwszoligową Stalą Nysa, która "urwała" jej seta w meczu TAURON Pucharu Polski. W dodatku w Kędzierzynie-Koźlu nie mógł jej pomóc kontuzjowany atakujący Kewin Sasak.

I już pierwszy set pokazał, że podopiecznym Stephane'a Antigi łatwo w sobotę nie będzie. I to mimo że to oni odskoczyli w połowie pierwszego seta. Skorzystali z serii zagrywek niezawodnego Wilfredo Leona i objęli prowadzenie 16:12. Szybko jednak zagrywką odpowiedział Rafał Szymura i różnica zmalała do punktu.

Kluczowy okazał się jednak kędzierzyński blok. To on pozwolił gospodarzom doprowadzić do remisu 18:18. I to Kędzierzynianie lepiej rozegrali końcówkę. Leon najpierw zaatakował w aut, potem nadział się na blok. Łącznie ZAKSA w pierwszym secie wygrała w bloku aż 7:0, a całą partię 25:22.

Siatkówka. Wilfredo Leon zatrzymany w pierwszym secie. A potem taka odpowiedź

Zwycięstwo wywołało aplauz kędzierzyńskich kibiców, którzy wypełnili halę na pierwszy noworoczny mecz. Oklaskiwali m.in. wracających do gry libero Mateusza Czunkiewicza i środkowego Karola Urbanowicza.

W sobotę z dobrej strony pokazywał się też atakujący Kamil Rychlicki, który w bloku miał "patent" na Leona. Włoski mistrz świata z polskimi korzeniami w drugim secie dał ZAKS-ie prowadzenie po kilku słabszych minutach. Problemy miał też przyjmujący z Lublina Jackson Young.

ZAKSA zyskała cztery punkty przewagi, wygrywała 12:8. Ale w końcu i goście odpowiedzieli szczelnymi blokami, doprowadzając do remisu 13:13. Problemem Kędzierzynian w tym secie było niedokładne przyjęcie zagrywki. Mistrzowie Polski w końcówce seta w pełni opanowali sytuację i wygrali 25:22.

Zobacz również:

Bartosz Kwolek i Mateusz Bieniek z Aluron CMC Warty Zawiercie
Ekstraklasa Mężczyzn

Tak w Brazylii potraktowano polskich siatkarzy. Skandal, nie kryli zaskoczenia

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    PlusLiga. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle doprowadza do tie-breaka

    W drużynie Antigi od drugiego seta grał już Kanadyjczyk Daenan Gyimah, który zastąpił na środku swojego rodaka Fynniana McCarthy'ego. A gra Lublinian układała się coraz lepiej. W trzeciej partii rozgrywający Marcin Komenda nie szukał jednak w ataku zdecydowanego lidera, nie stawiał wyłącznie na Leona.

    W ofensywie nie zawodził także zastępujący Sasaka Mateusz Malinowski. I w połowie trzeciej partii Bogdanka LUK zaczęła budować przewagę, która sięgnęła siedmiu punktów. Ostatecznie wygrała 25:19.

    Czwarta partia to z kolei znów wyrównana rywalizacja. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, choć też po obu stronach sporo było błędów w polu zagrywki. Po stronie ZAKS-y na boisku był już rezerwowy przyjmujący Jakub Szymański.

    I z takiego obrazu gry wyłoniła się w końcu przewaga gospodarzy. Rychlicki dał im prowadzenie 20:17, a wygraną 25:21 przypieczętował efektowny blok Urbanowicza przy ataku Leona.

    Tie-break w meczu Bogdanki LUK Lublin. Leon mocniejszy od Rychlickiego

    Lublinianie w tie-breaku nie czekali jednak na rywali. Przy stanie 5:2 dla gości trener ZAKS-y Andrea Giani poprosił o pierwszą przerwę, przy wyniku 7:3 o drugą.

    Bogdanka LUK potrafiła w piątej partii zablokować Rychlickiego, reprezentant Włoch nie ustrzegł się też błędu w ataku. Wypracowanej przewagi ZAKSA nie wypuściła. W końcówce do pomocy w bloku niespodziewanie pojawił się Sasak, a Lublinianie zwyciężyli w tie-breaku 15:11.

    Zwycięstwo sprawia, że lubelski zespół znów jest liderem PlusLigi. Opuścił to miejsce tylko na parę godzin, po zwycięstwie PGE Projektu Warszawa z Aluron CMC Wartą Zawiercie.

    Dla ZAKS-y to już czwarta porażka z rzędu. Kędzierzynianie zdobyli cenny punkt, ale do czołowej ósemki PlusLigi tracą ich wciąż siedem.

    PlusLiga
    15 kolejka
    03.01.2026
    17:30
    Zakończony
    Wszystko o meczu

    ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Rychlicki, Urbanowicz, Szymura, Isaacson, Jakubiszak, Grobelny - Czunkiewicz (libero) oraz Szymański, Rećko, Krawiecki

    Bogdanka LUK Lublin: Malinowski, Grozdanow, Young, Komenda, McCarthy, Leon - Thales (libero) oraz Gyimah, Wachnik, Sasak

    Wilfredo Leon: Bardzo dobrze wykorzystaliśmy ten czasPolsat SportPolsat Sport
    Zawodnicy drużyny siatkarskiej w czarnych strojach z żółtymi napisami ustawiają się i komunikują na boisku podczas meczu halowego.
    Siatkarze Bogdanki LUK LublinKrzysztof widerskiPAP
    Dwóch siatkarzy w białych koszulkach z czerwonymi akcentami, z widocznymi numerami oraz logotypami sponsorów, wyraża emocje podczas meczu. W tle widać kibiców na trybunach.
    Rafał Szymura, kapitan ZAKS-y Kędzierzyn-KoźlePolska Press/East News / WIKTOR GUMINSKI/NOWA TRYBUNA OPOLSKAEast News
    Siatkarz w żółtej koszulce wykonuje atak na piłkę tuż nad siatką, w tle widać fragment tablicy z numerem oraz dłonie przeciwnika próbującego zablokować akcję.
    Marcin Komenda, rozgrywający Bogdanki LUK Lublinfot. Piotr Sumara/PLSmateriały prasowe

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja