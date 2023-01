Mistrz Polski zatrzymał lidera. Nowy nabytek z nagrodą

Jesienią w Rzeszowie Resovia pokonała ZAKS-ę w trzech setach. Teraz doczekała się rewanżu, mimo że przyjechała do Kędzierzyna-Koźla w roli rozpędzonego lidera PlusLigi. Mistrzowie Polski pokazali jednak, że w decydujących momentach nadal są w stanie grać na najwyższym poziomie . Wygrali na oczach oglądającego spotkanie z hali Nikoli Grbicia , selekcjonera reprezentacji Polski.

ZAKSA zaczęła odrabiać straty - punkt zagrywką zdobył Bartosz Bednorz , po ataku Aleksandra Śliwki przegrywała już tylko 14:15. O przerwę poprosił trener Resovii Giampaolo Medei i jego drużyna odbudowała przewagę, ale tylko na chwilę. Kędzierzynianie pierwszy raz wyszli na prowadzenie dopiero przy stanie 24:23 , ale po chwili po raz pierwszy w tym meczu zablokowali atak Muzaja i to oni wygrali seta.

ZAKSA potwierdza przewagę, Resovia odpowiada

ZAKSA przystąpiła do meczu z liderem PlusLigi po dwóch porażkach. Najpierw niespodziewanie przegrała w lidze z Treflem Gdańsk. Później w Lidze Mistrzów nie wykorzystała szansy na pokonanie Itasu Trentino , mimo że wygrała dwa pierwsze sety.

Drugą partię sobotniego spotkania rozpoczęła od mocnego uderzenia. Kędzierzynianie dobrze radzili sobie w kontratakach, po zbiciu Davida Smitha prowadzili 7:3. Rywale dość szybko zdołali jednak doprowadzić do remisu, w czym pomógł blok przy ataku Łukasza Kaczmarka . Przy zagrywkach Bednorza ZAKSA znów odskoczyła jednak na trzy punkty.

Przewagę utrzymała do końca partii, choć rzeszowianie momentami byli blisko wyrównania. Muzaja zastąpił Jakub Bucki , ale osiem punktów Bednorza pomogło ZAKS-ie w wygranej 25:22 .

Trzeci set to przebudzenie Resovii. I to w imponującym stylu. Rzeszowianie błyskawicznie objęli prowadzenie 9:2. Dobrze spisywał się Jan Kozamernik, jego drużyna była skuteczna w pierwszej akcji po przyjęciu. W szczytowym momencie jej przewaga nad rywalami sięgnęła ośmiu punktów. Trener ZAKS-y Tuomas Sammelvuo szukał zmian, wprowadził na boisko Adriana Staszewskiego i Norberta Hubera. Straty do gości nieco zmalały, ale rzeszowianie dopilnowali zwycięstwa. Po autowym ataku Hubera wygrali 25:20.