Mistrz Polski pręży muskuły. Rywale najedli się wstydu

Choć ZAKSA i Cuprum zajmowały w ostatnich dwóch sezonach miejsca na przeciwnych końcach tabeli, to jednak ich konfrontacje wcale nie były jednostronne. Zespół z Lubina w obu tych sezonach potrafił pokonać ZAKS-ę. W środę mistrzowie Polski nie pozostawili jednak rywalom złudzeń i byli zdecydowanie lepsi.

Dzięki temu cały czas utrzymują się tuż za czołową trójką PlusLigi. Dobrą wiadomość dla kibiców ZAKS-y przekazał też Tomasz Swędrowski . Komentator Polsatu Sport poinformował, że Norbert Huber, środkowy drużyny, w pełni się już wyleczył po urazie ścięgna Achillesa . Reprezentanta Polski czeka jeszcze powrót do formy, ale ta informacja wskazuje, że może pojawić się na boisku szybciej niż do niedawna przypuszczano.

Cuprum rozpoczęło pierwszego seta od prowadzenia 3:1. Pomogły w tym świetne zagrywki Pawła Pietraszki . Tyle że, jak się później okazało, było to ich jedyne prowadzenie w pierwszej partii. ZAKSA zdobyła cztery punkty z rzędu, powstrzymując rywali blokiem. Asem serwisowym popisał się Łukasz Kaczmarek.

Kędzierzynianie przewagi pilnowali do końca. Blok cały czas działał świetnie, zdobyli nim w tym secie pięć punktów . W ostatniej akcji przepychankę na siatce wygrał Aleksander Śliwka i mistrzowie Polski wygrali 25:20.

Wstydliwa porażka Cuprum Lubin w drugim secie. Gospodarze bezradni

Kontynuowała to w drugim secie. Między innymi dzięki temu elementowi błyskawicznie osiągnęła ogromną, dziewięciopunktową przewagę. - Głowa w dół? To tak nie będzie działać. Trochę agresji w tym wszystkim, zadziory - apelował do swoich siatkarzy w czasie przerw Paweł Rusek, trener Cuprum.