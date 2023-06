Mistrz Polski osłabiony. Kluczowy zawodnik wykupi swój kontrakt?

Dwa tygodnie temu pisaliśmy o niemalże rewolucji w składzie Jastrzębskiego Węgla, który w sezonie 2022/23 został mistrzem Polski, a w siatkarskiej Lidze Mistrzów doszedł do finału. Śląski klub ogłosił odejście aż sześciu zawodników. Wśród nich najgłośniejsze nazwiska to francuscy mistrzowie olimpijscy: Stephan Boyer i Trevor Clevenot. Wiele wskazuje jednak na to, że ci zawodnicy zostaną w PlusLidze i zagrają odpowiednio dla Asseco Resovii Rzeszów i Aluronu CMC Warty Zawiercie.