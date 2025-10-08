Mistrz Polski ogłasza. Transfer potwierdzony, tuż przed startem sezonu
Reprezentacyjny sezon dobiegł końca. Polscy siatkarze powrócili lub lada moment wrócą do klubowych siedzib, po czym rozpoczną zmagania w swoich ligach. Pod koniec października ruszy PlusLiga, w której w poprzedniej kampanii triumfowała Bogdanka Luk Lublin. W środę mistrzowie Polski ogłosili finalizację interesującego transferu.
W poprzednim sezonie w fazie ligowej Bogdanka Luk Lublin zajęła czwarte miejsce. Za to play-offach drużyna Wilfredo Leona nie miała sobie równych. Dotarła do samego finału, w którym zmierzyła się z Aluronem CMC Warta. W dwóch pierwszym meczach to ekipa z Lublina była bezkonkurencyjna, dwukrotnie triumfowała 3:0.
Rywale nawiązali walkę w trzecim spotkaniu, które zwyciężyli 3:1. Wszystko rozstrzygnęło się w czwartym starciu. Bogdanka przypieczętowała pierwsze w historii mistrzostwo Polski (3:0). Z tym tytułem na koncie klub przystąpi do nowej kampanii. Ta rozpocznie się już 20 października.
Mistrzowie Polski zbroją się przed sezonem. Transfer potwierdzony
W środowy poranek za pośrednictwem mediów społecznościowych Bogdanka przekazała, że do drużyny dołączył nowy zawodnik. To Jackson Young, 24-latek występujący na pozycji przyjmującego.
"To jeden z największych talentów kanadyjskiej siatkówki. Tajniki europejskiej siatkówki dotychczas poznawał z perspektywy Ligi Niemieckiej. Teraz zmierzy się z najwyższymi aspiracjami, charakteryzującymi Mistrzów Polski" - czytamy na łamach oficjalnej strony internetowej polskiego klubu.
Dwa ostatnie sezony Kanadyjczyk spędził w niemieckim Vfb Friedrichschafen, gdzie zgarniał dwa medale: Bundesligi i SuperPucharu Niemiec. Przyczynił się także do sukcesu kadry narodowej, która w poprzednim roku sięgnęła po Puchar Panamerykański.
Być może polscy kibice pamiętają go również z meczu na wrześniowych mistrzostwach świata. "Kanadyjski przyjmujący dał świetną zmianę w meczu przeciwko Polsce. Choć nie udało mu się odwrócić losów spotkania, objawił wielki potencjał" - zaznacza Bogdanka. "Biało-Czerwoni" wygrali tamto spotkanie 3:1.
W pierwszym spotkaniu nowego sezonu PlusLigi mistrzów Polski czeka wyjazdowa starcie z Norwidem Częstochowa. Mecz ten zaplanowano na środę 22 października o godz. 20:30.