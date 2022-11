Mistrz Polski odzyskał rezon. Seria rywali zakończona

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle lepsza w końcówce

Projekt miał jednak w niedzielę duże problemy w ataku. W pierwszym secie tylko dwie wystawy na punkty zamienił Weber, w drugiej długo nie było lepiej. Gospodarze grali skuteczniej i spokojniej, prowadzili trzema punktami. Warszawianie za to często dyskutowali z sędziami, za co żółtą kartkę otrzymał Jan Firlej.

Projekt Warszawa wygrywa seta, ZAKSA mecz

Atakujący kędzierzynian pomógł za to w bloku. Po jego udanym zagraniu goście prowadzili już tylko 22:21. To oni jednak lepiej poradzili sobie w końcówce, sprytną zagrywką pomógł Tillie i sędzia zarządził czwartą partię.

W niej kędzierzynianie wrócili do gry na wysokim poziomie. Szybko wypracowali sobie czteropunktową przewagę, gdy punkt zagrywką zdobył Kaczmarek. To ich prowadzenie wzrosło nawet w pewnym momencie do sześciu "oczek". Trener gości Roberto Santilli wprowadził na boisko Kamila Baranka, a po błędzie w ataku Aleksandra Śliwki różnica zmalała do dwóch punktów. W końcówce ZAKSA wytrzymała jednak napór rywali i wygrała 25:23. Nagrodę dla MVP otrzymał Żaliński.