Mistrz Polski nie poradził sobie z kłopotami. Niespodziewany wynik

ZAKSA w tym sezonie często musi radzić sobie w okrojonym składzie. Tak było i tym razem. Co prawda gotowy do gry jest już Łukasz Kaczmarek , ale przez chorobę niedostępny dla trenera był Erik Shoji . W ostatniej chwili ze składu wypadł też Marcin Janusz . U gości wciąż brakuje Moritza Karlitzka . Mistrzowie Polski mogli jednak w sobotę nawet sięgnąć po komplet punktów, ale nie wykorzystali szansy. Olsztynianie sprawili sporą niespodziankę.

Pierwszy set od początku układał się idealnie dla kędzierzynian . Zastępujący Janusza Przemysław Stępień , który sam dopiero co wrócił do gry po przerwie, postawił na kombinacyjną grę. Gospodarze dobrze prezentowali się w obronie i szybko odskoczyli rywalom.

Szczelny blok olsztynian i odpowiedź ZAKS-y

Na drugą partię trener Indykpolu AZS wrócił do podstawowej szóstki. Znów dość szybko dokonał jednak zmiany, wprowadzając na środek Szymona Jakubiszaka - zastąpił Mateusza Porębę . Efekty były znacznie lepsze niż w poprzedniej partii, olsztynianie prowadzili z ZAKS-ą wyrównaną walkę - i to mimo że niewiele piłek w ataku otrzymywał Karol Butryn .

PlusLiga. Karol Butryn przebudził Indykpol AZS Olsztyn

Mimo takiej przewagi mistrzowie Polski nie mieli łatwo. W końcu zagrywką zaczął straszyć Butryn, serią asów serwisowych doprowadził do remisu 16:16. To goście mieli piłki setowe, jedną z nich wykorzystał Butryn, który w tym secie zdobył aż 13 punktów .

Zmarnowana przewaga zachwiała grą ZAKS-y. W tie-breaku kędzierzynianie wpadli w kłopoty, przegrywali już 3:6. W polu zagrywki u gości dobrze pokazał się Szymon Jakubiszak. Gospodarze mieli problemy z przyjęciem, a niemal wszyscy rywale świetnie serwowali. Mistrzowie Polski nie znaleźli na to recepty, przegrali 12:15. Ostatnią akcję meczu zakończył Butryn, to on dostał nagrodę dla MVP spotkania.