Mistrz olimpijski zdecydował. Od kilku lat gra w Polsce, oto nowy komunikat

Bohaterem wspomnianego na wstępie oświadczenia jest Kevin Tillie. Francuz w kraju nad Wisłą mieszka już od dobrych kilku lat i jest jedną z największych gwiazd PlusLigi. Same za siebie mówią zresztą jego osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Polacy nie zapomną zwłaszcza scen z 2024 roku, kiedy to w Paryżu "Trójkolorowi" pokonali podopiecznych Nikoli Grbicia w potyczce o złoty medal igrzysk olimpijskich.

Przyjmujący marzy zapewne o identycznym sukcesie przy okazji kolejnej najważniejszej imprezy czterolecia, dlatego też interesuje go tylko i wyłącznie gra w topowych klubach. A do takowych należy PGE Projekt Warszawa. Dziś stało się jasne, że sportowiec pochodzący z Francji nie chce wielkiej rewolucji w swojej karierze. Gwiazdor podpisał nową umowę. Kontrakt będzie obowiązywał aż do 2028 roku.

"Bardzo się cieszę, że zostaję w Warszawie. Klub, miasto i nasi niesamowici kibice sprawiają, że czujemy się tu z rodziną jak w domu. Zbudowaliśmy świetny zespół z genialną atmosferą, więc chcę dalej walczyć w tych barwach o najwyższe cele i kolejne medale" - powiedział gwiazdor w oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej brązowych medalistów PlusLigi.

Kevin Tillie zostaje w Warszawie. Teraz kibice czekają na Aleksandra Śliwkę

Z pozostania przyjmującego cieszy się także Piotr Gacek, czyli prezes stołecznej ekipy. "Kevin stał się nieodłączną częścią naszej drużyny i absolutnym symbolem profesjonalizmu. Gdybym miał wskazać idealnego siatkarza do budowania grupy walczącej o najwyższe cele, to jest nim właśnie Kevin Tillie. Dziś ciężko wyobrazić sobie ten zespół bez niego, to także wspaniały wzór dla naszych młodych zawodników" - docenił doświadczonego zawodnika działacz.

Działacz, któremu marzy się w końcu mistrzowski tytuł. W tym celu do stolicy ma zawitać Aleksander Śliwka. Na razie w temacie Polaka nie było oficjalnego komunikatu, lecz żaden z kibiców nie wyobraża sobie innego scenariusza. Gwiazdor Nikoli Grbicia już zresztą pomógł drużynie w tegorocznych meczu o brąz, gdy został sprowadzony w miejsce kontuzjowanego Bartosza Bednorza.

Kevin Tillie w reprezentacji Francji HERVIO JEAN-MARIE AFP

Siatkarze PGE Projektu Warszawa Grzegorz Wajda/REPORTER East News

PGE Projekt Warszawa. Z numerem siódmym Kevin Tillie Marcin Golba / NurPhoto AFP





Nikola Grbić: Mamy dobry blok, ale nie podobała mi się obrona. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport