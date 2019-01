2,5 miliona złotych zniknęło z kont siatkarzy i trenerów ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle, a w sprawę zamieszany jest były menedżer zespołu Tomasz D. - informuje katowicki "Sport". Oszustwo bada prokuratura.

Według "Sportu", Tomasz D. otrzymał pełnomocnictwa do obsługi kont bankowych od Sama Deroo, Benjamina Toniuttiego i trenera Andrei Gardiniego. Pokrzywdzeni są także były zawodnik ZAKS-y Kevin Tillie oraz były trener kędzierzynian Ferdinando De Giorgi.



Wymienioną piątkę reprezentuje kancelaria adwokacka z Katowic, która zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Opolu. Rzecznik prasowy Stanisław Bar przyznał na łamach "Sportu", że Deroo i Toniutti zostali przesłuchani w tej sprawie.



Dziennik sportowy podał, że Tomasz D. zniknął, kiedy zawiadomienie trafiło do prokuratury.



D. to były siatkarz, który występował jako przyjmujący lub libero. Grał w SMS-ie Spała, AZS Politechnice Warszawskiej, Gwardii Wrocław i Farcie Kielce. Od 2012 do 2018 roku pracował w ZAKS-ie jako menedżer.



ZAKSA w tym sezonie spisuje się rewelacyjnie. W niedzielę kędzierzynianie sięgnęli po siódmy w historii po Pucharu Polski. W finale rozegranym we Wrocławiu pokonali Jastrzębski Węgiel 3:1. W PlusLidze ZAKSA jeszcze nie przegrała w obecnych rozgrywkach i pewnie prowadzi w tabeli.